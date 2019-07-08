В Нижегородской области построили производство порошковой металлургии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Крупнейшее в России производство порошковой металлургии создали в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Комплекс построили в городе Кулебаки Нижегородской области при поддержке Фонда развития промышленности, который выдал ООО "Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет") льготный займ.

"Первая презентация проекта крупнейшего в России производства порошковой металлургии, созданного в Нижегородской области, состоялась на стенде региона на международном промышленном форуме "Иннопром-2019" в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это "знаковый проект для России, за которым, по мнению многих экспертов, будущее отечественного машиностроения".

"Порошковая металлургия – технология, которая одновременно позволяет производить высококачественные изделия и получать материалы с новыми свойствами. Металлические порошки многие отечественные предприятия пока почти в полном объеме закупают за рубежом, а в нашей стране их производится менее 1% от мирового объема. При этом потребность в порошковых материалах в стране ежегодно растет. Нижегородское производство – это стопроцентное импортозамещение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина, который подчеркнул, что новое производство будет очень выгодным.

"Порошковая металлургия позволяет получать в разы более прочные и более дешевые детали за счет уменьшения расходного коэффициента по сравнению с литьем. Можно сразу создать нужную форму заготовки, заполнить ее порошком, спечь в газостате и получить практически готовое изделие с минимальной механической обработкой", - отметил Никитин.

По сравнению с изготовленными классическими методами аналогами, срок использования готового изделия из металлического порошка увеличивается до двух-трех раз.

Максимальная мощность комплекса порошковой металлургии составит 1,5 тысячи тонн порошка в год. Общий объем инвестиций в проект – 1,25 миллиарда рублей, планируется создать более 100 рабочих мест.