Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T17:19Z
https://ria.ru/20190708/1556322125.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Нижегородская область

В Нижегородской области построили производство порошковой металлургии

Вчера, 17:19
115
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Крупнейшее в России производство порошковой металлургии создали в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Комплекс построили в городе Кулебаки Нижегородской области при поддержке Фонда развития промышленности, который выдал ООО "Гранком" (дочернее предприятие ПАО "Русполимет") льготный займ.
"Первая презентация проекта крупнейшего в России производства порошковой металлургии, созданного в Нижегородской области, состоялась на стенде региона на международном промышленном форуме "Иннопром-2019" в Екатеринбурге", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это "знаковый проект для России, за которым, по мнению многих экспертов, будущее отечественного машиностроения".
"Порошковая металлургия – технология, которая одновременно позволяет производить высококачественные изделия и получать материалы с новыми свойствами. Металлические порошки многие отечественные предприятия пока почти в полном объеме закупают за рубежом, а в нашей стране их производится менее 1% от мирового объема. При этом потребность в порошковых материалах в стране ежегодно растет. Нижегородское производство – это стопроцентное импортозамещение", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина, который подчеркнул, что новое производство будет очень выгодным.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
3 июля, 20:16
Нижегородский губернатор представил проект института производительности
"Порошковая металлургия позволяет получать в разы более прочные и более дешевые детали за счет уменьшения расходного коэффициента по сравнению с литьем. Можно сразу создать нужную форму заготовки, заполнить ее порошком, спечь в газостате и получить практически готовое изделие с минимальной механической обработкой", - отметил Никитин.
По сравнению с изготовленными классическими методами аналогами, срок использования готового изделия из металлического порошка увеличивается до двух-трех раз.
Максимальная мощность комплекса порошковой металлургии составит 1,5 тысячи тонн порошка в год. Общий объем инвестиций в проект – 1,25 миллиарда рублей, планируется создать более 100 рабочих мест.
"Компания "Гранком" планирует выпускать металлические порошки как для дальнейшего передела в ПАО "Русполимет", так и для сторонних заказчиков. Металлопродукция, изготовленная из этих материалов, будет востребована в авиационной промышленности, машиностроении и топливно-энергетическом комплексе. Например, на "Иннопром-2019" у нас запланированы переговоры с "Ростехом", "Росатомом", министерством промышленности Республики Беларусь и другими партнерами", - отметил директор "Гранком" Артем Максимов. По его словам, продукция порошковой металлургии также ориентирована на экспорт.
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019
Вчера, 12:07
Нижегородская область представила на ИННОПРОМ более 30 проектов
600000
Обсудить 0
Нижегородская областьИННОПРОМ-2019Глеб НикитинИннопромНижегородская областьЕкатеринбургЭкономика
Рекомендуем
Турецкий производитель компонентов для "КамАЗ" станет поставщиком для Aurus
РИА
Новости
СМИ: "Интер РАО" претендует на господдержку для обкатки газовых турбин
Власти трех регионов создадут Уральский промышленный кластер
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк выдал первые льготные кредиты для ОПК
Лента
новостей
Вена
Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
В ПСБ оценили объем портфеля проектов по диверсификации ОПК к 2023 году
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на сессии выставки ИННОПРОМ-2019. 8 июля 2019
Козак рассказал, какой он видит российскую промышленность в будущем
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров ожидает ускорения роста промышленности в IV квартале
Стенд ОАО РЖД
РЖД планируют заказать 1,6 тысяч двухэтажных вагонов
Самолет Sukhoi Superjet 100
Отечественный разработчик установит новую навигационную систему на SSJ100
В Калмыкии объяснили низкие доходы населения в республике
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019
Нижегородская область представила на ИННОПРОМ более 30 проектов
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Денис Мантуров: мы просто не имеем права ни от кого зависеть
Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре. Архивное фото
Амурский судозавод может получить заказ на пять судов-краболовов
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД поддержал налоговые поправки, учитывающие поручения президента
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния