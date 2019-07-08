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РИА Новости

Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос

Вчера, 17:20
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© Фото : пресс-служба президента КР Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© Фото : пресс-служба президента КР
БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в главное следственное управление министерства внутренних дел страны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.
"В повестке сказано о том, что он должен явиться на допрос утром 9 июля", - заявили в ведомстве.
Как сообщили в пресс-службе, саму повестку сотрудники милиции вручили возле дома экс-президента Таалайбеку Усубалиеву - представителю Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является Атамбаев. Экс-президент вызван на допрос в качестве свидетеля.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев абсурдными. Он подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". При этом Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться, если его попытаются задержать.
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