Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос

БИШКЕК, 8 июл - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в главное следственное управление министерства внутренних дел страны, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ведомства.

"В повестке сказано о том, что он должен явиться на допрос утром 9 июля", - заявили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе, саму повестку сотрудники милиции вручили возле дома экс-президента Таалайбеку Усубалиеву - представителю Социал-демократической партии Киргизии, основателем которой является Атамбаев. Экс-президент вызван на допрос в качестве свидетеля.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. По версии депутатов, бывший президент причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.