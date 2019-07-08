Промсвязьбанк выдал первые льготные кредиты для ОПК

Об этом на дискуссии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", состоявшейся в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. "В первую очередь, (в работе с предприятиями ОПК – прим.) мы начали с темы, которая напрямую с диверсификацией может и не связана, но влияет на нее естественным образом – это финансирование самого ГОЗа. Как опорный банк ОПК, ПСБ работает не так давно, у нас сейчас кредитный портфель ОПК – 270 миллиардов рублей. Из них 35 миллиардов – это то, что мы выдали под льготный процент", – рассказал Фрадков, добавив, что в банке есть заявки на льготное финансирование еще примерно на 100 миллиардов рублей.