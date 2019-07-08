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РИА Новости

Промсвязьбанк выдал первые льготные кредиты для ОПК

Вчера, 17:18
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) начал выдавать кредиты сегменту ОПК по новой льготной ставке, что позволяет предприятиям отрасли экономить до 20% всех процентных платежей в течение года.
Об этом на дискуссии "Диверсификация российского ОПК: барьеры, возможности и инструменты поддержки", состоявшейся в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" заявил председатель ПСБ Петр Фрадков. "В первую очередь, (в работе с предприятиями ОПК – прим.) мы начали с темы, которая напрямую с диверсификацией может и не связана, но влияет на нее естественным образом – это финансирование самого ГОЗа. Как опорный банк ОПК, ПСБ работает не так давно, у нас сейчас кредитный портфель ОПК – 270 миллиардов рублей. Из них 35 миллиардов – это то, что мы выдали под льготный процент", – рассказал Фрадков, добавив, что в банке есть заявки на льготное финансирование еще примерно на 100 миллиардов рублей.
Как сообщалось ранее, зампредседателя правительства Юрий Борисов сообщил на заседании, посвящённом диверсификации ОПК, в рамках выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге, что кредитный портфель предприятий оборонно-промышленного комплекса России превышает 2 триллиона рублей, и долговую нагрузку нужно уменьшать.
По его словам, только для уплаты процентов "оборонке" нужно ежегодно порядка 200 миллиардов рублей, а "эта цифра "бьется" с плановой прибылью предприятий ОПК".
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
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