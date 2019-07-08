В подмосковной Балашихе построят школу на 1,1 тысячи мест

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости . Пятиэтажную школу на 1,1 тысячи мест построят в третьем квартале 2020 года в подмосковном городском округе Балашиха, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Московской области.

"В настоящее время на строительной площадке ведутся работы подготовительного периода. Завершить строительство школы планируется в третьем квартале 2020 года", – цитирует пресс-служба начальника ведомства Артура Гарибяна.

Отмечается, что строительство объекта реализуется в рамках государственной программы Московской области "Строительство социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что в 2020 году в Московской области начнут строить около 35 школ. На строительство социальных объектов в Подмосковье в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.