Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Члены Совета Госдумы призвали возбудить уголовное дело и судить ведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.

"Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России", — сказал журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что члены всех фракций восприняли речь Габунии как оскорбление страны и всех граждан России.

Члены Совета также предложили правительству запретить поставки из Грузии вина и воды.

Помимо этого, обсуждался вопрос "прекращения перечисления с территории России денежных переводов", добавил Володин. Он отметил, что за 2018 год из нашей страны в Грузию перевели 641 миллион долларов.

Спикер подчеркнул, что Россия занимает первое место по объему переводов, за последние два года они увеличились в полтора раза.

Согласно подсчетам Володина, суммарно денежные переводы, доход от продажи в Россию воды и вина, а также от туристов, составляют около десяти процентов ВВП Грузии.

Инцидент на "Рустави 2"

Накануне Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

В своей речи ведущий оскорбил не только президента России, но и память его покойных родителей.

Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.