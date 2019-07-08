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РИА Новости

Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2"

Вчера, 17:20
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© Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание телекомпании Рустави 2
Здание телекомпании Рустави 2
© Sputnik / Alexander Imedashvili
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Члены Совета Госдумы призвали возбудить уголовное дело и судить ведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.

"Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России", — сказал журналистам спикер палаты Вячеслав Володин.

Он отметил, что члены всех фракций восприняли речь Габунии как оскорбление страны и всех граждан России.
Члены Совета также предложили правительству запретить поставки из Грузии вина и воды.
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Помимо этого, обсуждался вопрос "прекращения перечисления с территории России денежных переводов", добавил Володин. Он отметил, что за 2018 год из нашей страны в Грузию перевели 641 миллион долларов.
Спикер подчеркнул, что Россия занимает первое место по объему переводов, за последние два года они увеличились в полтора раза.
Согласно подсчетам Володина, суммарно денежные переводы, доход от продажи в Россию воды и вина, а также от туристов, составляют около десяти процентов ВВП Грузии.
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Инцидент на "Рустави 2"

Накануне Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.
В своей речи ведущий оскорбил не только президента России, но и память его покойных родителей.
Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
Вещание канала было прервано. Позже руководство телекомпании принесло извинения, и эфир продолжился.
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Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего
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Скандал вокруг "Рустави 2"Рустави 2Госдума РФВячеслав ВолодинРоссияГрузияПолитика
Популярные комментарии
Больше действий, меньше слов. Заочный суд, а дальше экстрадиция любым способом, даже багажом.
8 июля, 17:42
Oleg Remov Kerch
10510008
Единственное прощение Грузии, если телезверька осудят, а президент официально попросит прощения у Путина и всего российского народа. И не в фэйсбуке, а в западных СМИ - BBC, MCN...
8 июля, 17:42
Игорь Романов
8300009
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