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РИА Новости

ПА ОБСЕ нарушила регламент в отношении российской делегации, считают в ГД

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Парламентская ассамблея ОБСЕ на своем заседании нарушила регламент в отношении делегации РФ, в ГД проанализируют ситуацию, сообщил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы будем анализировать итоги (заседания Ассамблеи). С учетом того, что нарушения регламента налицо, а нашего коллегу Николая Ивановича Рыжака прервали и отключили микрофон, а он говорил о том, что в зале нет 160 человек, необходимых для кворума, а было только порядка 120. Это для нас совершенно недопустимо, когда прерывают и выключают микрофон", - заявил Володин.
Ранее ПА ОБСЕ приняла ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии.
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Толстой: антироссийские резолюции в ПА ОБСЕ "протащили" в обход регламента
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Парламентская ассамблея ОБСЕВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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