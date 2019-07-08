ПА ОБСЕ нарушила регламент в отношении российской делегации, считают в ГД

"Мы будем анализировать итоги (заседания Ассамблеи). С учетом того, что нарушения регламента налицо, а нашего коллегу Николая Ивановича Рыжака прервали и отключили микрофон, а он говорил о том, что в зале нет 160 человек, необходимых для кворума, а было только порядка 120. Это для нас совершенно недопустимо, когда прерывают и выключают микрофон", - заявил Володин.