Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T17:27Z
https://ria.ru/20190708/1556321700.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151013/83/1510138348_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_10339b86b2e8f2db95f58fead599935e.jpg
РИА Новости
Туризм

Роспотребнадзор запускает горячую линию для туристов

Вчера, 17:27
269
© РИА Новости / Владимир ПесняВ мобильном приложении "Берегите лес" теперь можно сообщить о пожаре
В мобильном приложении Берегите лес теперь можно сообщить о пожаре
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию для туристов. Специалисты проконсультируют россиян по телефону о туристических услугах и инфекционных угрозах за границей, сообщается на сайте ведомства.
Чиновники Роспотребнадзора и сотрудники Центров гигиены и эпидемиологии с 8 по 22 июля будут отвечать на вопросы граждан об актуальной эпидемиологической ситуации в разных странах.
Также они расскажут о правилах безопасного поведения на отдыхе и о правах потребителей при получении туристических услуг.
Телефон горячей линии можно узнать на сайтах региональных управлений Роспотребнадзора, отмечается в сообщении.
Багаж туристов в аэропорту
1 мая, 06:56
Роспотребнадзор дал рекомендации туристам, выезжающим в тропические страны
001000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваРоссия
Рекомендуем
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Госдума рассмотрит проект заявления об ответных мерах на ситуацию в Грузии
РИА
Новости
Пассажиры смотрят расписание авиарейсов в аэропорту
Две трети туристов из России перебронировали туры в Грузию на другие страны
Акция против телеканала Рустави 2 в Тбилиси
Юрист рассказал, какое наказание ждет скандального журналиста "Рустави 2"
Здание телекомпании Рустави 2
Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2"
Лента
новостей
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
ПА ОБСЕ нарушила регламент в отношении российской делегации, считают в ГД
Герман Греф
Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
В ГД предложили пригласить главу ПА ОБСЕ в Россию для пояснения ситуации
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Стороны конфликта в Донбассе двигаются к прекращению огня, заявил Зеленский
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Россия лидирует по объему денежных переводов в Грузию, заявил Володин
В России запустили горячую линию по вопросам приема в колледжи и техникумы
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский назвал условие снятия блокады Донбасса
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов прокомментировал проект Рады о непризнании Крыма украинским
Число погибших при пожаре на нефтепроводе в Нигерии возросло до 12 человек
Здание Государственной Думы РФ
Источник: Госдума предложит оценить экономические отношения с Грузией
Банки с алкогольными напитками
В Минэкономразвития объяснили запрет на оборот алкогольных энергетиков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
10:18В Хакасии объявили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния