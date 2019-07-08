Роспотребнадзор запускает горячую линию для туристов

В мобильном приложении "Берегите лес" теперь можно сообщить о пожаре

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор запускает Всероссийскую горячую линию для туристов. Специалисты проконсультируют россиян по телефону о туристических услугах и инфекционных угрозах за границей, сообщается на сайте ведомства.

Чиновники Роспотребнадзора и сотрудники Центров гигиены и эпидемиологии с 8 по 22 июля будут отвечать на вопросы граждан об актуальной эпидемиологической ситуации в разных странах.

Также они расскажут о правилах безопасного поведения на отдыхе и о правах потребителей при получении туристических услуг.