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РИА Новости

В Минэкономразвития объяснили запрет на оборот алкогольных энергетиков

Вчера, 17:12
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБанки с алкогольными напитками
Банки с алкогольными напитками
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Действующий в России запрет на производство и оборот алкогольных энергетиков направлен на охрану жизни и здоровья россиян, его возможная отмена будет носить явный антисоциальный характер, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
В России с 1 января 2018 года запрещено производство и оборот алкогольных энергетиков. Исключение составляет только производство напитков на экспорт. Согласно протоколу консультаций в ЕЭК, которые состоялись в апреле (имеется в распоряжении РИА Новости), в комиссию поступило письмо российской Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке относительно данного запрета.
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В соответствии с заключением ЕЭК, введение такого запрета следует рассматривать как препятствие, поскольку не соответствует ряду положений договора о ЕАЭС. В понедельник газета "Известия" сообщила, что вопрос о российском запрете на производство и оборот алкоэнергетиков планируется рассмотреть на заседании коллегии ЕЭК. Как отметили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК, вопрос еще не рассматривался на заседании коллегии ЕЭК, идут дополнительные консультации.
"Действующее в РФ ограничение направлено, прежде всего, на охрану жизни и здоровья человека и на решение важных социальных проблем. В то же время запрет на производство данной алкогольной продукции в целях вывоза за пределы территории РФ не предусмотрен", - сказали в Минэкономразвития.
В связи с этим в министерстве не поддерживают возможное принятие решения коллегии ЕЭК по данному вопросу. "Более того, считаем, что такое решение будет носить явно выраженный антисоциальный характер и повлечет репутационные риски для ЕЭК", - заявили в министерстве.
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В Минэкономразвития напомнили, что РФ последовательно отстаивала позицию о необходимости введения запрета на использование тонизирующих веществ в слабоалкогольных напитках при работе над техрегламентом "О безопасности алкогольной продукции" (вступает в силу 9 января 2021 года). "Данное предложение поддерживали Республика Армения и Кыргызская Республика, однако не разделяли Республика Беларусь и Республика Казахстан. В качестве компромисса РФ сняла свое предложение о фиксации запрета в техническом регламенте, по сути, не навязывая его другим сторонам, при этом с пониманием того, что регулирование данного вопроса, имеющего явно выраженный социальный характер, останется в национальной компетенции", - добавили в министерстве.
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Министерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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