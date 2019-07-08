В Минэкономразвития объяснили запрет на оборот алкогольных энергетиков

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Действующий в России запрет на производство и оборот алкогольных энергетиков направлен на охрану жизни и здоровья россиян, его возможная отмена будет носить явный антисоциальный характер, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.

В России с 1 января 2018 года запрещено производство и оборот алкогольных энергетиков. Исключение составляет только производство напитков на экспорт. Согласно протоколу консультаций в ЕЭК, которые состоялись в апреле (имеется в распоряжении РИА Новости), в комиссию поступило письмо российской Ассоциации производителей по защите их прав на потребительском рынке относительно данного запрета.

В соответствии с заключением ЕЭК, введение такого запрета следует рассматривать как препятствие, поскольку не соответствует ряду положений договора о ЕАЭС. В понедельник газета "Известия" сообщила, что вопрос о российском запрете на производство и оборот алкоэнергетиков планируется рассмотреть на заседании коллегии ЕЭК. Как отметили РИА Новости в пресс-службе ЕЭК, вопрос еще не рассматривался на заседании коллегии ЕЭК, идут дополнительные консультации.

"Действующее в РФ ограничение направлено, прежде всего, на охрану жизни и здоровья человека и на решение важных социальных проблем. В то же время запрет на производство данной алкогольной продукции в целях вывоза за пределы территории РФ не предусмотрен", - сказали в Минэкономразвития.

В связи с этим в министерстве не поддерживают возможное принятие решения коллегии ЕЭК по данному вопросу. "Более того, считаем, что такое решение будет носить явно выраженный антисоциальный характер и повлечет репутационные риски для ЕЭК", - заявили в министерстве.