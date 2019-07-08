Жителям Чувашии выплатили компенсации при переходе на цифровое ТВ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Жителям Чувашии выплатили 725 тысяч рублей компенсации при переходе на цифровое ТВ, сообщает пресс-служба правительства региона.

Чувашия завершила переход на цифровое эфирное телевещание 20 общедоступных телеканалов 15 апреля.

"За возмещением стоимости цифрового оборудования в Чувашии обратились 489 человек, им выплатили 725 тысяч рублей. За получением компенсации за покупку цифровых приставок и антенн социально незащищенные категории граждан, проживающие в Чувашии, могут обратиться до 31 июля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что размеры выплат могут отличаться, они зависят от места проживания и модели приставки.