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РИА Новости

Жителям Чувашии выплатили компенсации при переходе на цифровое ТВ

Вчера, 17:09
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЭкран телевизора с изображением телевизионных каналов
Экран телевизора с изображением телевизионных каналов
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 июл - РИА Новости. Жителям Чувашии выплатили 725 тысяч рублей компенсации при переходе на цифровое ТВ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Чувашия завершила переход на цифровое эфирное телевещание 20 общедоступных телеканалов 15 апреля.
"За возмещением стоимости цифрового оборудования в Чувашии обратились 489 человек, им выплатили 725 тысяч рублей. За получением компенсации за покупку цифровых приставок и антенн социально незащищенные категории граждан, проживающие в Чувашии, могут обратиться до 31 июля", - говорится в сообщении.
Уточняется, что размеры выплат могут отличаться, они зависят от места проживания и модели приставки.
"Жители города могут получить не более 1750 рублей – это максимальный размер. Либо по кассовым чекам – непосредственно сколько они фактически затратили. Для жителей части районов Чувашской Республики, не охваченных цифровым сигналом, предусмотрено возмещение полной стоимости цифрового оборудования – это 6,5 тысяч рублей", – отмечается в сообщении.
Как перейти на цифровое ТВ
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Переход на цифровое телевидениеЧувашияОбщество
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