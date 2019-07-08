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РИА Новости

Госдума предложила правительству прекратить поставки вина и воды из Грузии

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВино "Шато Мухрани" на полке супермаркета
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вино "Шато Мухрани" на полке супермаркета. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума предлагает правительству прекратить поставки в РФ вина и воды из Грузии, а также запретить денежные переводы в эту страну, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Мы считаем недопустимым оскорбления в адрес нашей страны, в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента. В этой связи предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок из Грузии в Россию вина, воды и даже обсуждали вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов", - заявил Володин журналистам.
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В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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Скандал вокруг "Рустави 2"Протесты в ГрузииГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияГрузияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Замечательно!!!)))
8 июля, 17:16
Славик Н
5110008
Теперь Дима должен позвонить Вове и проконсультироваться, как ему быть. Ведь это внешнеполитический вопрос
8 июля, 17:17
Павел Иванов
5700132
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