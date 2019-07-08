Госдума предложила правительству прекратить поставки вина и воды из Грузии

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума предлагает правительству прекратить поставки в РФ вина и воды из Грузии, а также запретить денежные переводы в эту страну, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы считаем недопустимым оскорбления в адрес нашей страны, в адрес наших граждан, оскорбления нашего президента. В этой связи предлагаем правительству рассмотреть возможности прекращения поставок из Грузии в Россию вина, воды и даже обсуждали вопросы прекращения перечисления с территории России денежных переводов", - заявил Володин журналистам.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.