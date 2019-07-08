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РИА Новости

PMI требует запретить в России устройства для нагревания табака JOUZ

Вчера, 17:07
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСистема нагревания табака
Система нагревания табака
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Структура одного из крупнейших в мире производителей табачной продукции Philip Morris International (PMI) требует в арбитражном суде Москвы запретить производство и ввоз в Россию устройств для нагревания табака JOUZ, сообщили РИА Новости в суде.
Иск швейцарской Philip Morris Products S.A., "дочки" PMI, которая производит свою систему для нагревания табака IQOS, адресован производителю JOUZ гонконгской Jouz Limited, импортеру ООО "Рустон", а также продавцам - Fantasia Trading LLP и ООО "Вардекс".
Истец требует, в частности, запретить Jouz Limited "производить, предлагать к продаже, продавать или иным образом вводить в гражданский оборот… систему для нагревания табака JOUZ до даты истечения срока патента РФ №2606711". Данный патент на изобретение "Нагревательный блок для системы, генерирующей аэрозоль" был выдан Роспатентом компании Philip Morris Products, дата начала действия патента - декабрь 2013 года. По российским законам, исключительное право на изобретение действует 20 лет.
Истец также просит обязать "Рустон" и "Вардекс" изъять из гражданского оборота на территории РФ и уничтожить за свой счет в присутствии представителей Philip Morris Products все экземпляры продукта JOUZ. Предварительные слушания по иску столичный арбитраж ранее назначил на 2 сентября.
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Philip Morris Products просила также принять обеспечительные меры по иску: запретить заключение договоров поставки и ввоз в Россию устройств JOUZ, запретить их рекламу в интернете, а также арестовать уже ввезенные устройства. Необходимость обеспечительных мер истец объяснял тем, что действия ответчиков по ввозу и продаже устройств JOUZ ведут к причинению ему значительного ущерба, так как влияют на продажи устройств IQOS.
Суд, однако, не нашел оснований для обеспечительных мер. "Принятие заявленных обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение требований искового заявления до рассмотрения его по существу, что недопустимо", - указал суд.
История Philip Morris началась с открытия в Лондоне в 1847 году табачного магазина, торгующего турецкими сигаретами ручной скрутки. В 1887 году компания получила название Philip Morris & Co., Ltd. Штаб-квартира находится в Лозанне. В числе брендов компании - Marlboro, L&M, Philip Morris, Chesterfield, Parliament, Muratti, Virginia Slims и другие.
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РоспатентPhilip Morris InternationalНовости компаний - Экономика
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