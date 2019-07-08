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РИА Новости

British Airways намерена опротестовать штраф за утечку данных клиентов

Вчера, 17:06
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© AFP 2019 / Justin TallisСамолет авиакомпании British Airways совершает посадку в аэропорту Хитроу
Самолет авиакомпании British Airways совершает посадку в аэропорту Хитроу
© AFP 2019 / Justin Tallis
ЛОНДОН, 8 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Британская авиакомпания British Airways намерена опротестовать решение регуляторов о наложении штрафа в размере 183,4 миллиона фунтов стерлингов за утечку данных клиентов, произошедшую осенью прошлого года. Об этом заявил главный исполнительный директор International Consolidated Airlines Group SA (IAG), материнской компании British Airways, Уилли Уолш, комментируя решение регуляторов.
IAG в понедельник получила уведомление о намерении наложить штраф в рамках закона о защите данных в связи с утечкой данных более 185 тысяч пассажиров British Airways. Размер штрафа соответствует 1,5% от оборота авиакомпании за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2017 года.
Как отметил Уолш, компания предоставит свои разъяснения, а также "намерена сделать все необходимое для активной защиты позиции авиакомпании, включая подачу апелляции".
Глава British Airways Алекс Круз заявил, что компания удивлена и разочарована решением властей. "British Airways быстро отреагировала на неправомерные действия, в результате которых были украдены клиентские данные. Мы не выявили свидетельств мошеннических операций по счетам клиентов", - отметил Круз.
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В октябре прошлого года British Airways сообщила, что в результате хакерской атаки данные банковских карт клиентов могли быть похищены. В ходе проведенного расследования выяснилось, что из данных 380 тысяч карт была похищена информация по 244 тысячам карт. В дополнение к этому от действий хакеров могли пострадать еще 185 тысяч клиентов, чьи данные также были похищены.
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British AirwaysЛондон
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