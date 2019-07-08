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РИА Новости
Культура

Умер режиссер и исполнитель песни в "Офицерах" Владимир Златоустовский

Вчера, 17:06
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© Фото : Союз кинематографистов Российской Федерации Владимир Златоустовский
Владимир Златоустовский
© Фото : Союз кинематографистов Российской Федерации
МОСКВА, 8 июл РИА Новости. Российский актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский умер в возрасте 80 лет. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.
Причина смерти не уточняется. О дате и месте прощания сообщат позднее.
Златоустовский окончил Театральное училище имени Щукина и режиссерские курсы при Центральном телевидении Гостелерадио СССР. Играл в театре и кино, снял несколько сюжетов киносериала "Ералаш" и работал в качестве второго режиссера в фильме "Офицеры". Именно он исполнил в картине песню "Вечный огонь".
Он также снял фильмы "Колыбельная для мужчин", "Поединок в тайге", "Набат", "Альфонс", выступил режиссером нескольких сезонов сериала "Возвращение Мухтара".
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