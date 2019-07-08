Умер режиссер и исполнитель песни в "Офицерах" Владимир Златоустовский

Златоустовский окончил Театральное училище имени Щукина и режиссерские курсы при Центральном телевидении Гостелерадио СССР. Играл в театре и кино, снял несколько сюжетов киносериала "Ералаш" и работал в качестве второго режиссера в фильме "Офицеры". Именно он исполнил в картине песню "Вечный огонь".