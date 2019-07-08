Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента

В ноябре 2012 года закон обязал финансируемые из-за рубежа политические НКО регистрироваться в качестве "иностранных агентов".

Некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, признается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.

Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях.

Ведение реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента осуществляется Минюстом России

Включение организации в реестр происходит на основании документированной информации, представленной в бумажном или электронном виде.

Для включения организации в реестр необходимо подать заявление в Минюст России или его территориальный орган непосредственно либо в виде почтового отправления. Также его можно направить в форме электронного документа через Интернет, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

В июне 2013 года Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению и включать в соответствующий реестр ряд организаций.

В приказе Минюста России отмечается , что реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц. Для предотвращения полной утраты сведений формируются резервные копии. Помимо этого, некоторые сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте Минюста России.

В марте 2015 года в закон были внесены поправки, которые регламентируют процедуру исключения признанных иноагентами НКО из федерального реестра. НКО будет исключена из списка "иностранных агентов", если проверка покажет, что она в течение года до подачи заявления в Минюст не получала финансирования и имущества из-за рубежа и не занималась политической деятельностью.

Среди НКО, выполняющих функции иностранного агента:

Автономная некоммерческая организация Аналитический Центр Юрия Левады ( АНО Левада-Центр

Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая линия"

Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так"

Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна"

Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ"

Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям ( "Русь Сидящая"

Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области защиты прав человека "Молодежная правозащитная группа"

Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ"

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова

Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии"

Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт"

Архангельская региональная общественная организация социально-психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) "Ракурс"

Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина "ДИНАСТИЯ"

Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"

Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие"

Региональная правозащитная общественная организация "Нийсо" (Справедливость)