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2019-07-08T17:10Z
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РИА Новости

Некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного агента

Вчера, 17:10
20
В ноябре 2012 года закон обязал финансируемые из-за рубежа политические НКО регистрироваться в качестве "иностранных агентов".
Некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, признается российская некоммерческая организация, которая получает денежные средства и иное имущество от иностранных государств, их государственных органов, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные средства и иное имущество от указанных источников (за исключением открытых акционерных обществ с государственным участием и их дочерних обществ), и которая участвует, в том числе в интересах иностранных источников, в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации.
Некоммерческая организация, за исключением политической партии, признается участвующей в политической деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она участвует (в том числе путем финансирования) в организации и проведении политических акций в целях воздействия на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики, а также в формировании общественного мнения в указанных целях.
Ведение реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента осуществляется Минюстом России.
Включение организации в реестр происходит на основании документированной информации, представленной в бумажном или электронном виде.
Для включения организации в реестр необходимо подать заявление в Минюст России или его территориальный орган непосредственно либо в виде почтового отправления. Также его можно направить в форме электронного документа через Интернет, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
В июне 2013 года Минюст получил право признавать НКО "иностранными агентами" по собственному усмотрению и включать в соответствующий реестр ряд организаций.
В приказе Минюста России отмечается, что реестр должен храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц. Для предотвращения полной утраты сведений формируются резервные копии. Помимо этого, некоторые сведения, содержащиеся в реестре, размещаются на официальном сайте Минюста России.
В марте 2015 года в закон были внесены поправки, которые регламентируют процедуру исключения признанных иноагентами НКО из федерального реестра. НКО будет исключена из списка "иностранных агентов", если проверка покажет, что она в течение года до подачи заявления в Минюст не получала финансирования и имущества из-за рубежа и не занималась политической деятельностью.
Всего по состоянию на 27 апреля 2018 года в реестре побывала 171 НКО. Сейчас в списке находятся более 70 организаций.

Среди НКО, выполняющих функции иностранного агента:

Автономная некоммерческая организация Аналитический Центр Юрия Левады (АНО Левада-Центр)
Общероссийское общественное движение "За права человека"
Фонд "В защиту прав заключенных"
Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации"
Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз"
Саратовский областной еврейский благотворительный центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие)
Общественное объединение "Сутяжник"
Фонд защиты гласности
Московская школа гражданского просвещения
Уральская правозащитная группа
Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая линия"
Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений"
Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так"
Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова"
Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна"
Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ"
Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям ("Русь Сидящая")
Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области защиты прав человека "Молодежная правозащитная группа"
Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ"
Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти"
Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время"
Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель"
Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния"
Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья"
Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал"
Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина"
Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова
Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера"
Озерская городская социально-экологическая общественная организация "Планета надежд"
Кабардино-Балкарский Республиканский общественный правозащитный центр
Центр информации по правам человека
Ассоциация "Голос"
Сахаровский центр
Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии"
Челябинский региональный общественный фонд поддержки демократии "Уральский демократический фонд"
Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт"
Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека"
Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека"
Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства"
Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр"
Чеченская региональная общественная организация "Правозащитный центр Чеченской Республики"
Фонд "Гражданское действие"
Архангельская региональная общественная организация социально-психологической и правовой помощи лесбиянкам, геям, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ) "Ракурс"
Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований"
Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина "ДИНАСТИЯ"
Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций"
Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р"
Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие"
Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь"
Фонд "Общественный вердикт"
Правозащитная организация "МАШР"
Центр гражданского образования и прав человека города Пермь
Региональная правозащитная общественная организация "Нийсо" (Справедливость)
Нижегородская областная социально-экологическая общественная организация "Зеленый мир"
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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