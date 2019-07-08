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РИА Новости

В ДНР после обстрелов завели уголовные дела против украинских командиров

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела в отношении четырех командиров украинских силовиков после обстрелов населенных пунктов ДНР, заявили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"По зафиксированному 31 эпизоду обстрелов уголовные дела возбуждены в отношении украинских командиров 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, 30-й отдельной механизированной бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты и 35-й отдельной бригады морской пехоты", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
Как заявили в ведомстве, по их приказам с 4 по 8 июля были обстреляны подконтрольные ДНР Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и Новоазовский район.
"Огнестрельное ранение на территории контрольно-пропускного пункта "Майорский" получила женщина. Телесные повреждения получил мужчина, находившийся во дворе своего дома в Ясиноватой. Также обстрелами повреждены кровли, стены и окна 15 частных домов, 11 квартир, гаража и хозяйственной постройки", - добавили в прокуратуре.
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
24 марта, 13:21
В ДНР заявили, что подавили огневые точки украинских силовиков
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