В ДНР после обстрелов завели уголовные дела против украинских командиров

ДОНЕЦК, 8 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовные дела в отношении четырех командиров украинских силовиков после обстрелов населенных пунктов ДНР, заявили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"По зафиксированному 31 эпизоду обстрелов уголовные дела возбуждены в отношении украинских командиров 93-й отдельной механизированной бригады ВС Украины, 30-й отдельной механизированной бригады, 36-й отдельной бригады морской пехоты и 35-й отдельной бригады морской пехоты", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

Как заявили в ведомстве, по их приказам с 4 по 8 июля были обстреляны подконтрольные ДНР Горловка, Докучаевск, Ясиноватая и Новоазовский район.