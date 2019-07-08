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РИА Новости
Туризм

В Омске отметили день рождения бегемота – любителя путешествий

Вчера, 23:41
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© AFP 2019 / Jean-Christophe VerhaegenБегемот
Бегемот
© AFP 2019 / Jean-Christophe Verhaegen
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. В Большереченском зоопарке с размахом отметили день рождения бегемота Кёнига, одного из главных питомцев, сообщает ГТРК "Омск".
Бегемоту исполнился 31 год. Для посетителей организовали развлекательную программу, а для именинника - фруктово-овощной торт, основным ингредиентом которого стала капуста.
У экзотического зверя богатая биография. Еще в детстве Кёниг прославился на всю страну - он попытался уплыть из зоопарка.
Вместе с соседкой по вольеру Мальвиной животное сломало ограждения, и гиппопотамы пустились в плавание по реке Большая. Их появление в водоеме ранним утром шокировало местных рыбаков. Выманить из реки бегемотов удалось с помощью фруктов.
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