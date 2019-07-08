Калви рассказал в суде о своих показаниях на 16 листах

Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Американский инвестор Майкл Калви дал показания на 16 листах по делу о мошенничестве, которые его защита считает убедительными, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении домашнего ареста.

"Калви дал показания на 16 листах, дал подробные показания о всех транзакциях, участниках следствия, они находятся в материалах дела. Не учитывать их нельзя. После их изучения основания подозревать Калви должны существенно уменьшиться", - заявил адвокат Тимофей Гриднев.

"Я дал подробные показания по этому уголовному делу. До этого следствие располагало только показаниями Юсупова и Аветисяна. Всё это время я тщательно готовился к допросу. От меня потребовалось вспомнить события далекого прошлого - события начиная от 2010 года", - рассказал Калви.

Басманный суд Москвы в феврале арестовал основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиардов рублей. Следствие полагает, что банк лишился этих денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему были переданы 59,9% акций International Financial Technology Group, оценка которых была сильно завышена.

Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО: топ-менеджер фонда Baring Vostok Филипп Дельпаль, директор по инвестициям фонда Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.