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РИА Новости
Туризм

Все организованные российские туристы покинули Грузию

Вчера, 17:00
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвиасообщение между Россией и Грузией
Авиасообщение между Россией и Грузией
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Авиасообщение между Россией и Грузией . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Все организованные российские туристы, которые до 8 июля 2019 года должны были покинуть территорию Грузии, вернулись на родину, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию с 8 июля. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также прекращены. После указа президента Ростуризм порекомендовал российским туристическим агентам и операторам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.

"По уточненным данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации", — заверили в Ростуризме.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все туроператоры действуют в соответствии с рекомендациями Ростуризма и МИД России. Продажа туров в Грузию остановлена с 22 июня 2019 года. Туроператоры работают с агентствами и туристами, забронировавшими туры в страну, по предложению альтернативных направлений или возврата денег по желанию клиентов.
"Все авиакомпании, по данным туроператоров, осуществили полный возврат по билетам с возвратом до и после 8 июля 2019 года. Исключением является авиакомпания Georgian Airways, которая не принимает билеты к возврату и принимает заявления на возврат со сроком рассмотрения до 90 рабочих дней", — уточнили в Ростуризме.
Самолеты грузинской авиакомпании Airzena
Вчера, 00:20
Авиасообщение между Россией и Грузией
7600013
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРостуризмРоссияГрузия
Популярные комментарии
Те, кто никогда не путешествовал, конечно же, поддерживают этот запрет. "В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы")))))
8 июля, 19:15
Malina
2100112
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