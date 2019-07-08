Все организованные российские туристы покинули Грузию

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Все организованные российские туристы, которые до 8 июля 2019 года должны были покинуть территорию Грузии, вернулись на родину, сообщили в Федеральном агентстве по туризму.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию с 8 июля. Полеты грузинских авиакомпаний в Россию также прекращены. После указа президента Ростуризм порекомендовал российским туристическим агентам и операторам приостановить продажу туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.

"По уточненным данным, полученным от туроператоров на 8 июля 2019 года, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию Российской Федерации", — заверили в Ростуризме.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время все туроператоры действуют в соответствии с рекомендациями Ростуризма и МИД России. Продажа туров в Грузию остановлена с 22 июня 2019 года. Туроператоры работают с агентствами и туристами, забронировавшими туры в страну, по предложению альтернативных направлений или возврата денег по желанию клиентов.