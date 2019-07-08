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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Вчера, 16:57
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
В четверг в детскую больницу в Назрани была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Позднее ее перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. В субботу Магасский районный суд в Ингушетии арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее подозревают в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления каких-либо документов, в том числе об установлении опеки.
"По температурному листку утром было 37,1. Состояние тяжелое", - сказали в больнице.
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ИнгушетияМоскваПроисшествия
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