Источник: Госдума предложит оценить экономические отношения с Грузией

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума РФ во вторник в своем заявлении предложит кабмину оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией, чтобы в дальнейшем принять возможное решение по санкциям, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Идея заявления - правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией, чтобы принять затем возможное решение по санкциям. Госдума предложит кабмину оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией..." - сообщил собеседник агентства.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.