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РИА Новости

Источник: Госдума предложит оценить экономические отношения с Грузией

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума РФ во вторник в своем заявлении предложит кабмину оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией, чтобы в дальнейшем принять возможное решение по санкциям, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Идея заявления - правительству оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией, чтобы принять затем возможное решение по санкциям. Госдума предложит кабмину оценить ситуацию с экономическими отношениями с Грузией..." - сообщил собеседник агентства.
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Политолог: из-за "истерии" грузинская экономика рискует серьезно потерятьГрузинское виноделие и экономика в целом рухнут при запрете поставок в Россию, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В эфире радио Sputnik политолог Артур Атаев высказал мнение, что против антироссийских выпадов стоит применить адекватные меры.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
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