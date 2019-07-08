Полицейские выдали жителям Приангарья 500 утерянных при паводке паспортов

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции выдали жителям Иркутской области 500 утерянных при паводке паспортов, приводятся слова официального представителя МВД РФ Ирины Волк на сайте ведомства.

С 25 июня наводнение затронуло 110 населенных пунктов Иркутской области. По последним данным МЧС, 23 человека погибли при паводке в Иркутской области, восемь числятся пропавшими без вести. От паводка в регионе пострадали более 10 тысяч жилых домов, в которых проживают 34 тысячи человек. За медицинской помощью обратились 3 тысячи 212 человек, госпитализированы 442 человека.

"Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области обеспечили выдачу паспортов уже 500 жителям региона, утратившим документы в результате наводнения", – сказала она.

Отмечается, что полицейские круглосуточно принимают заявления и выдают паспорта на пунктах временного размещения, в больницах и других учреждениях; для маломобильных людей организовано посещение их по месту жительства. По словам Волк, чтобы добраться в отдаленные районы, сотрудники полиции используют возможности авиации спасателей либо добираются в поселки на моторных лодках.

"На сегодняшний день все граждане, проживающие в населенных пунктах Аршан, Уйгат, Октябрьский, Владимировка, Альбин, Бурхун, Паберега имеют новые паспорта", - сказала официальный представитель МВД РФ.