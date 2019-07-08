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РИА Новости

В России запустили горячую линию по вопросам приема в колледжи и техникумы

Вчера, 16:54
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Минпросвещения РФ запустило горячую линию по вопросам приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования в 2019 году, сообщила пресс-служба ведомства.
"Поступающие и их родители независимо от региона проживания смогут получить консультационную помощь по любым вопросам, касающимся подачи документов, поступления, обучения в профессиональных образовательных организациях по телефонам: + 7 (495) 587-01-39; + 7 (495) 587-01-38 (для консультаций, связанных с поступлением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья)", - рассказали журналистам в министерстве.
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В ведомстве подчеркнули, что за последние годы интерес абитуриентов к системе среднего профессионального образования существенного вырос, сегодня уже более половины выпускников школ выбирают колледжи и техникумы для получения образования и профессии.
Кроме того, возрос объем субсидирования материально-технического обновления колледжей и техникумов в стране. В прошлом году на эти цели выделено 1,5 миллиарда рублей. В этом году размер грантов увеличился в два раза и достиг 3 миллиарда рублей. Как отметили в министерстве, всего до 2024 года на данное направление будет выделено более 26 миллиардов рублей.
"Оснащая колледжи и техникумы современным оборудованием, мы, безусловно, ведем и консультационную работу. Выпускников школ должна ждать максимально открытая и информационно доступная приемная кампания", – сказал министр просвещения РФ Ольга Васильева, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
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Навигатор абитуриентаОльга ВасильеваРоссияПросвещениеОбразование - Общество
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