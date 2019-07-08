Турецкий производитель компонентов для "КамАЗ" станет поставщиком для Aurus

КАЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Турецкая группа компаний "Джошкуноз Холдинг", которая поставляет "Камаз" компоненты для каркасов кабин, станет одним из поставщиков комплектующих при производстве автомобилей Aurus на площадке особой экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, сообщает пресс-служба президента республики со ссылкой на генерального директора группы компаний Эрдема Аджая.

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с генеральным директором группы компаний "Джошкуноз Холдинг" Эрдемом Аджаем в понедельник в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2019" в Екатеринбурге. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и "Джошкуноз Холдинг".

"Эрдем Аджай, в свою очередь, сообщил, что "Джошкуноз" станет одним из поставщиков при производстве автомобилей Aurus, которое будет организовано на площадке ОЭЗ "Алабуга". Также сегодня компания ведет переговоры с "АвтоВАЗом", - говорится в сообщении.

Минниханов в ходе встречи подчеркнул, что "Джошкуноз" системно развивает производственные мощности в "Алабуге". Так, в 2018 году компания совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом открыла новое производство стальных заготовок, используемых при создании автокомпонентов. Президент Татарстана отметил высокую востребованность продукции "Джошкуноз". Одним из клиентов турецкой компании является "Камаз", который использует компоненты "Джошкуноз" при производстве каркасов кабин.

Проект "Кортеж" (бренд Aurus) - это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

Ранее глава минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что седаны и внедорожники Aurus будут собирать на мощностях Sollers в ОЭЗ "Алабуга", производство спецавтомобилей для Федеральной службы охраны продолжится на НАМИ. Массовая продажа автомобилей люкс-бренда Aurus должна стартовать в 2020 году.