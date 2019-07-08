В ПСБ оценили объем портфеля проектов по диверсификации ОПК к 2023 году

"Мы считаем, что по проектам диверсификации только портфель ПСБ в перспективе до 2023 года может составить до 300 миллиардов рублей, максимум, до 400 миллиардов рублей", - сказал Фрадков, выступая в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром".