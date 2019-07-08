В ПСБ оценили объем портфеля проектов по диверсификации ОПК к 2023 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Портфель проектов оборонно-промышленных предприятий, направленных на диверсификацию производства, в Промсвязьбанке (ПСБ) может достигнуть к 2023 году 300-400 миллиардов рублей, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК должна достигнуть 50%. По состоянию на конец 2018 года этот показатель достиг отметки в 20,9%.
"Мы считаем, что по проектам диверсификации только портфель ПСБ в перспективе до 2023 года может составить до 300 миллиардов рублей, максимум, до 400 миллиардов рублей", - сказал Фрадков, выступая в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром".
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка - Росимущество.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".