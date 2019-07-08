Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T16:51Z
https://ria.ru/20190708/1556320661.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151165/26/1511652674_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_4a4416e8fa47d5cc8c0fc9ca59652d11.jpg
РИА Новости

В ПСБ оценили объем портфеля проектов по диверсификации ОПК к 2023 году

Вчера, 16:51
44
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Портфель проектов оборонно-промышленных предприятий, направленных на диверсификацию производства, в Промсвязьбанке (ПСБ) может достигнуть к 2023 году 300-400 миллиардов рублей, заявил председатель ПСБ Петр Фрадков.
Согласно поручению президента России Владимира Путина, к 2030 году доля высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК должна достигнуть 50%. По состоянию на конец 2018 года этот показатель достиг отметки в 20,9%.

"Мы считаем, что по проектам диверсификации только портфель ПСБ в перспективе до 2023 года может составить до 300 миллиардов рублей, максимум, до 400 миллиардов рублей", - сказал Фрадков, выступая в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром".

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на базе Промсвязьбанка создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка - Росимущество.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает стратегическим информационным партнером Международной промышленной выставки "Иннопром".
000000
Обсудить 0
ИННОПРОМ-2019ИннопромЭкономика
Рекомендуем
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк выдал первые льготные кредиты для ОПК
РИА
Новости
Турецкий производитель компонентов для "КамАЗ" станет поставщиком для Aurus
Отделение Промсвязьбанка в Москве
Промсвязьбанк надеется получить Связь-банк на свой баланс в ближайшее время
СМИ: "Интер РАО" претендует на господдержку для обкатки газовых турбин
Лента
новостей
В Нижегородской области построили производство порошковой металлургии
Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на Иннопроме-2019
Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на ИННОПРОМ
Власти трех регионов создадут Уральский промышленный кластер
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак на сессии выставки ИННОПРОМ-2019. 8 июля 2019
Козак рассказал, какой он видит российскую промышленность в будущем
Вена
Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%
Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2019
Нижегородская область представила на ИННОПРОМ более 30 проектов
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани распорядился реализовать временное соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС
Оренбург
Три оренбургских компании получат статус резидентов ТОСЭР
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме
ФосАгро выступит генеральным партнером Всероссийского дня поля–2019
Герман Греф
Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов
Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Лента новостейМолния