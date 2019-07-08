В Курской области в ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель фуры

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Водитель перевернувшегося и повредившего железнодорожные рельсы грузовика погиб в Курской области, сообщает в понедельник Московская железная дорога (МЖД).
Авария произошла в 14.10 мск понедельника на переезде на 76-м километре перегона Суджа – Сосновый Бор в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги.
"Водитель грузового автомобиля, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего фура перевернулась, повредила путь и светозвуковую сигнализацию. Водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении.
Как отмечает МЖД, на этом участке дороги движение пассажирских поездов не осуществляется. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.