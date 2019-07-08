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РИА Новости

В Курской области в ДТП на железнодорожном переезде погиб водитель фуры

Вчера, 16:49
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© Фото : ГУМЧС России по Курской области ДТП на автодороге "Обоянь-Суджа" Беловского района Курской области. 8 июля 2019
ДТП на автодороге Обоянь-Суджа Беловского района Курской области. 8 июля 2019
© Фото : ГУМЧС России по Курской области
ДТП на автодороге "Обоянь-Суджа" Беловского района Курской области. 8 июля 2019
ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Водитель перевернувшегося и повредившего железнодорожные рельсы грузовика погиб в Курской области, сообщает в понедельник Московская железная дорога (МЖД).
Авария произошла в 14.10 мск понедельника на переезде на 76-м километре перегона Суджа – Сосновый Бор в Орловско-Курском регионе Московской железной дороги.
"Водитель грузового автомобиля, по предварительной информации, не справился с управлением, в результате чего фура перевернулась, повредила путь и светозвуковую сигнализацию. Водитель автомобиля погиб", - говорится в сообщении.
Как отмечает МЖД, на этом участке дороги движение пассажирских поездов не осуществляется. На место отправились аварийно-восстановительные бригады железнодорожников.
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