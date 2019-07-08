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РИА Новости
Культура

Прядь волос Наполеона продали почти за 19 тысяч евро

Вчера, 18:00
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© Public Domain"Наполеон I Бонапарт", портрет кисти Поля Делароша (1807)
Наполеон I Бонапарт, портрет кисти Поля Делароша (1807)
© Public Domain
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Прядь волос Наполеона продали на аукционе Osenat в Фонтенбло за 18650 евро, сообщает actu.fr.
Наполеон подарил ее своему камердинеру Констану Вери, который сопровождал императора во всех военных походах с 1805 по 1813 годы. В свою очередь Вери в 1811 году преподнес прядь Мишалону - знаменитому парикмахеру и мастеру по изготовлению париков.
Подлинность артефакта подтверждает записка, написанная рукой камердинера: "Здесь вы найдете, мой дорогой друг, прядь волос Императора, как я вам обещал. Берегите этот подарок, я никому не хотел его отдавать, несмотря на многочисленные просьбы со всех сторон. Примите заверения в моей искренней дружбе".
Пряди Наполеона довольно часто можно встретить на аукционах, но все они были сняты после его смерти на острове Святой Елены. Их средняя цена - от трех до десяти тысяч евро.
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КультураСтиль жизниНовости культурыМузеиНаполеон Бонапарт
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