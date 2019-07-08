Рэпер L`One подал в суд на Тимати и Black Star

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский рэпер Леван Горозия, известный как L'One, подал в суд на лейбл звукозаписи Black Star и его основателей Павла Курьянова (Пашу) и Тимура Юнусова (Тимати), чтобы закрепить за собой права на свои песни, сообщил РИА Новости в понедельник представитель истца Климент Русакомский.

L'One ушел из Black Star в минувшем марте. Позднее артист написал в Instagram , что его уже бывшие партнеры решили оставить за собой права на его творчество. "Они хотят забрать у меня мои песни и имя и… запретить мне петь песни, написанные мною же", - написал артист. Позднее он признал, что "совершил большую ошибку", изначально подписав договор с Black Star без консультации юристов.

По словам Русакомского, в иске L'One "просит признать за собой права на произведения, а также их исполнение".

"Сам по себе псевдоним неотчуждаем, Горозия бесспорно может продолжать заниматься любой деятельностью под этим псевдонимом. Мы не исключаем, что последуют и другие иски, в том числе связанные с товарным знаком "L'One"", - заявил защитник.

По словам адвоката, между L'One и лейблом был заключен агентский договор, поэтому после его завершения все права должны принадлежать артисту.

"Леван благодарен Тимати и Пашу. Мы не поддерживаем взаимные обвинения, лично я отношусь с уважением к ним и их творчеству, но все это принадлежит Левану", - заключил юрист.

В пресс-службе Мещанского суда Москвы РИА Новости подтвердили, что иск зарегистрирован 5 июля.