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РИА Новости

Рэпер L`One подал в суд на Тимати и Black Star

Вчера, 16:45
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковL'ONE и Тимати
L'ONE и Тимати
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
L'ONE и Тимати. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российский рэпер Леван Горозия, известный как L'One, подал в суд на лейбл звукозаписи Black Star и его основателей Павла Курьянова (Пашу) и Тимура Юнусова (Тимати), чтобы закрепить за собой права на свои песни, сообщил РИА Новости в понедельник представитель истца Климент Русакомский.
L'One ушел из Black Star в минувшем марте. Позднее артист написал в Instagram, что его уже бывшие партнеры решили оставить за собой права на его творчество. "Они хотят забрать у меня мои песни и имя и… запретить мне петь песни, написанные мною же", - написал артист. Позднее он признал, что "совершил большую ошибку", изначально подписав договор с Black Star без консультации юристов.
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По словам Русакомского, в иске L'One "просит признать за собой права на произведения, а также их исполнение".
"Сам по себе псевдоним неотчуждаем, Горозия бесспорно может продолжать заниматься любой деятельностью под этим псевдонимом. Мы не исключаем, что последуют и другие иски, в том числе связанные с товарным знаком "L'One"", - заявил защитник.
По словам адвоката, между L'One и лейблом был заключен агентский договор, поэтому после его завершения все права должны принадлежать артисту.
"Леван благодарен Тимати и Пашу. Мы не поддерживаем взаимные обвинения, лично я отношусь с уважением к ним и их творчеству, но все это принадлежит Левану", - заключил юрист.
В пресс-службе Мещанского суда Москвы РИА Новости подтвердили, что иск зарегистрирован 5 июля.
Комментариями Black Star агентство пока не располагает: на звонки корреспондента представители лейбла не отвечали.
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