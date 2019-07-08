Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T16:43Z
https://ria.ru/20190708/1556320324.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Партия Бойко считает телемост между Украиной и Россией путем к миру

Вчера, 16:43
453
КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала телемосты между Украиной и РФ первым шагом к восстановлению отношений и "единственным путем к миру".
Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы.
Оператор во время прямого эфира
Вчера, 15:47
ВГТРК пригласила гостей отмененного телемоста с Украиной в Россию
"Телемосты – это первый шаг в восстановлении отношений с РФ и единственный путь к миру. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: мы выступаем за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с РФ. Это единственный способ вернуть мир в Украину и восстановить ее экономический потенциал. Но для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами", - говорится в заявлении партии.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Вчера, 15:39
В Госдуме отмену телемоста назвали нарушением свободы слова
1220000
Обсудить 0
Телемост Россия - УкраинаРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
В Госдуме прокомментировали возможные переговоры Путина и Зеленского
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Киев хочет решить конфликт в Донбассе путем дипломатии, заявил Зеленский
Госминистр по делам Европы МИД Германии призвал наводить мосты с Россией
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер Грузии назвал брань ведущего "Рустави 2" провокацией Саакашвили
Лента
новостей
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани распорядился реализовать временное соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС
Здание Государственной Думы РФ
Источник: Госдума предложит оценить экономические отношения с Грузией
Эксперт назвал причину нулевой инфляции в июне
Оператор во время прямого эфира
ВГТРК пригласила гостей отмененного телемоста с Украиной в Россию
Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего
Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Госдума может принять ответные меры на инцидент с "Рустави 2"
Ведущий телеканала NewsOne ищет площадку для телемоста с Донбассом и Крымом
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви
Назначенная 2,5 месяца назад экспертиза по делу Калви до сих пор не готова
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
СМИ: украинский канал готовит флешмоб в поддержку журналиста "Рустави 2"
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Стороны конфликта в Донбассе двигаются к прекращению огня, заявил Зеленский
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Лента новостейМолния