Партия Бойко считает телемост между Украиной и Россией путем к миру

"Телемосты – это первый шаг в восстановлении отношений с РФ и единственный путь к миру. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: мы выступаем за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с РФ. Это единственный способ вернуть мир в Украину и восстановить ее экономический потенциал. Но для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами", - говорится в заявлении партии.