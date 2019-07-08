Партия Бойко считает телемост между Украиной и Россией путем к миру

КИЕВ, 8 июл - РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала телемосты между Украиной и РФ первым шагом к восстановлению отношений и "единственным путем к миру".
Ранее украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемоста с каналом "Россия 1" из-за угроз физической расправы.
"Телемосты – это первый шаг в восстановлении отношений с РФ и единственный путь к миру. "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет: мы выступаем за восстановление дружественных отношений, за развитие кооперации и торгово-экономических связей с РФ. Это единственный способ вернуть мир в Украину и восстановить ее экономический потенциал. Но для этого жизненно необходим диалог между Украиной и Россией, между нашими народами", - говорится в заявлении партии.
Ранее телеканал "Россия 1" анонсировал, что 12 июля в 18.00 между ним и каналом NewsOne в Киеве состоится телемост. Анонс вызвал недовольство украинских политиков и журналистов: о своем возмущении заявил Национальный совет журналистов, партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" считает телемост попыткой повлиять на выборы в Верховную раду, а лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, что "проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо". Кроме того, Генпрокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" в связи с планами провести телемост.