Аэрофлот стал глобальным партнером ФИБА

МОСКВА, 8 июл – РИА новости. Аэрофлот стал глобальным партнером Международной федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу 2019 года под эгидой ФИБА, сообщает пресс-служба российского перевозчика .

"В соответствии с соглашением с ФИБА, Аэрофлот является "представляющим партнером" тура Кубка Чемпионата мира, а также торжественной церемонии вручения главного трофея Чемпионата. Она состоится после финала Чемпионата мира по баскетболу в Пекине 15 сентября. В ходе Чемпионата мира логотип Аэрофлота будет представлен на всех площадках в восьми городах, где пройдут соревнования. Логотип авиакомпании будет транслироваться на всех официальных цифровых каналах ФИБА в передачах Best Flying Moments, в которых будут показаны лучшие моменты соревнования.",- говорится в пресс-релизе.

По словам заместителя генерального директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу Андрея Панова, за прошедшие пять лет с начала участия авиакомпании в международных партнерствах известность бренда Аэрофлота на приоритетных рынках выросла более чем в 2 раза.

"Мы уверены, что партнерство с ФИБА в рамках Чемпионата мира по баскетболу 2019 еще больше повысит узнаваемость Аэрофлота и укрепит позиции на одном из приоритетных рынков – в Китае, где пройдет мировое первенство. Для нас также является большой честью быть первой авиакомпанией представляющий первый в истории глобальный тур Кубка Чемпионата мира по баскетболу",- сказал Панов.