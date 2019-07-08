Аэрофлот стал глобальным партнером ФИБА

МОСКВА, 8 июл – РИА новости. Аэрофлот стал глобальным партнером Международной федерации баскетбола (ФИБА) и официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскетболу 2019 года под эгидой ФИБА, сообщает пресс-служба российского перевозчика .
"В соответствии с соглашением с ФИБА, Аэрофлот является "представляющим партнером" тура Кубка Чемпионата мира, а также торжественной церемонии вручения главного трофея Чемпионата. Она состоится после финала Чемпионата мира по баскетболу в Пекине 15 сентября. В ходе Чемпионата мира логотип Аэрофлота будет представлен на всех площадках в восьми городах, где пройдут соревнования. Логотип авиакомпании будет транслироваться на всех официальных цифровых каналах ФИБА в передачах Best Flying Moments, в которых будут показаны лучшие моменты соревнования.",- говорится в пресс-релизе.
По словам заместителя генерального директора Аэрофлота по стратегии и маркетингу Андрея Панова, за прошедшие пять лет с начала участия авиакомпании в международных партнерствах известность бренда Аэрофлота на приоритетных рынках выросла более чем в 2 раза.
"Мы уверены, что партнерство с ФИБА в рамках Чемпионата мира по баскетболу 2019 еще больше повысит узнаваемость Аэрофлота и укрепит позиции на одном из приоритетных рынков – в Китае, где пройдет мировое первенство. Для нас также является большой честью быть первой авиакомпанией представляющий первый в истории глобальный тур Кубка Чемпионата мира по баскетболу",- сказал Панов.
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В свою очередь генеральный секретарь ФИБА Андреас Занглис заявил, что для ФИБА "огромная честь ассоциироваться с такой выдающейся и всемирно известной компанией, которая поможет нам развивать и популяризовать баскетбол по всему миру".