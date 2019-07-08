Митинг у здания "Рустави 2". Прямая трансляция

У здания телеканала "Рустави 2" второй день подряд проходят митинги. Поводом для недовольства общественности стала выходка телеведущего программы "P.S." Георгия Габунии, который начал эфир с нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Подобная выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей грузинской столицы в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Выступление ведущего также осудили президент и премьер-министр Грузии. Огромное число пользователей соцсетей высказали мнение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Вещание телеканала "Рустави 2" прервали. Позже руководство компании принесло извинения, и утром канал возобновил работу.