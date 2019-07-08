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РИА Новости

В Барнауле подросток получил ожоги, пытаясь сделать селфи на крыше поезда

Вчера, 16:32
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БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Подросток из Барнаула получил серьезные ожоги тела при попытке сделать селфи на крыше грузового поезда, сообщает в понедельник Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, двое подростков находились на железнодорожной станции "Алтайская", один из них предложил своему другу сделать фото с крыши цистерны, находящейся в составе грузового поезда на одном из первых путей.
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"При попытке сфотографироваться на телефон одного из подростков притянуло к проводам высокого напряжения, в результате чего он получил удар электротоком и потерял сознание. Друг потерпевшего попытался привести его в сознание, но после того как на нем загорелась одежда, испугался и покинул место происшествия", - говорится в сообщении.
Подросток получил ожоги 38% тела, он в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу Барнаула. Следствие намерено оценить действия сотрудников железной дороги, ответственных за порядок на транспорте.
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