В Барнауле подросток получил ожоги, пытаясь сделать селфи на крыше поезда

БАРНАУЛ, 8 июл - РИА Новости. Подросток из Барнаула получил серьезные ожоги тела при попытке сделать селфи на крыше грузового поезда, сообщает в понедельник Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, двое подростков находились на железнодорожной станции "Алтайская", один из них предложил своему другу сделать фото с крыши цистерны, находящейся в составе грузового поезда на одном из первых путей.

"При попытке сфотографироваться на телефон одного из подростков притянуло к проводам высокого напряжения, в результате чего он получил удар электротоком и потерял сознание. Друг потерпевшего попытался привести его в сознание, но после того как на нем загорелась одежда, испугался и покинул место происшествия", - говорится в сообщении.