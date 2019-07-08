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РИА Новости

Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.
"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас", — сказал он.
Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 14:19
Президент Украины наконец-то понял, что надо поговоритьВладимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске. Правда, в неожиданном формате. В Москве пока не понимают, есть ли у такого диалога перспективы.
"Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе", — уточнил тему Зеленский.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести саммит в Минске. В пресс-службе главы республики добавили, что "нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало".
В Кремле пообещали рассмотреть предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.
В Госдуме раскритиковали желание Зеленского добавлять в переговорный процесс посредников. Как отметил депутат от Крыма Михаил Шеремет, намерение украиснкого президента изменить формат переговоров больше похоже на предвыборный пиар.
По его мнению, неспособность инициировать прямой диалог с президентом России говорит о слабости Зеленского как государственника, полной зависимости и неспособности решать какие-либо вопросы самостоятельно.
Наталья Поклонская
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"До тех пор, пока Зеленский не научится брать на себя ответственность, его будут дергать как марионетку за ниточку. Сегодня Зеленский номинальная личность, у которого нет рычагов власти и которого все игнорируют", - сказал Шеремет.
Сомнения по поводу полезности таких переговоров выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.
По его словам, такие переговоры имеют смысл, только когда у них есть сформировавшаяся и подготовленная повестка дня. Он подчеркнул, что встречи без должной организации обычно ничем не заканчиваются. По его мнению, украинская сторона к такой встрече еще не готова.
"Украинская новая власть должна сформироваться перед этой встречей, а не наоборот, встреча предшествовала бы выборам (в Верховную раду, пройдут в конце июля, ‒ ред.) и формированию нового правительства", - отметил специалист.
Он добавил, что в Москве должны видеть, каким будет правительство, каковы его приоритеты, какие позиции украинские власти готовы обговаривать, и только после этого можно начинать готовить подобные встречи.
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки во Львов. 6 июля 2019
28 июня, 13:16
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РоссияБелоруссияУкраина
Популярные комментарии
Что бы поговорить с Путиным, надо это еще заслужить..
8 июля, 18:01
zzv.rom.36
2300007
Зеленский дурак не он утверждал формат Минских переговоров и не ему что то менять ! Это говорит что как юрист он ноль полный !
8 июля, 18:23
Велес Ра
1600004
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