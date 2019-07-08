Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в Минске.

"Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас", — сказал он.

Украинский лидер добавил, что в саммите также должны принять участие президент США Дональд Трамп, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель.

"Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе", — уточнил тему Зеленский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение Зеленского провести саммит в Минске. В пресс-службе главы республики добавили, что "нельзя смотреть друг на друга через прицел орудий, нужно садиться и решать проблемы, которых накопилось немало".

В Кремле пообещали рассмотреть предложение. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что необходимо понять, есть ли у такого диалога перспективы.

В Госдуме раскритиковали желание Зеленского добавлять в переговорный процесс посредников. Как отметил депутат от Крыма Михаил Шеремет, намерение украиснкого президента изменить формат переговоров больше похоже на предвыборный пиар.

По его мнению, неспособность инициировать прямой диалог с президентом России говорит о слабости Зеленского как государственника, полной зависимости и неспособности решать какие-либо вопросы самостоятельно.

"До тех пор, пока Зеленский не научится брать на себя ответственность, его будут дергать как марионетку за ниточку. Сегодня Зеленский номинальная личность, у которого нет рычагов власти и которого все игнорируют", - сказал Шеремет.

Сомнения по поводу полезности таких переговоров выразил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в эфире радио Sputnik

По его словам, такие переговоры имеют смысл, только когда у них есть сформировавшаяся и подготовленная повестка дня. Он подчеркнул, что встречи без должной организации обычно ничем не заканчиваются. По его мнению, украинская сторона к такой встрече еще не готова.

"Украинская новая власть должна сформироваться перед этой встречей, а не наоборот, встреча предшествовала бы выборам (в Верховную раду, пройдут в конце июля, ‒ ред.) и формированию нового правительства", - отметил специалист.