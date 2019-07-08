Эксперт назвал причину нулевой инфляции в июне

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Инфляция в РФ в месячном выражении в июне снизилась до нулевого уровня, это, в том числе, вызвано теплой весной в Центральной России, считает заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Ранее в понедельник Росстат сообщил, что инфляция в РФ в месячном выражении в июне снизилась до нулевого уровня после 0,3% в мае, в годовом - замедлилась до 4,7%. Согласно данным ведомства, за последние 28 лет нулевой показатель в июне не наблюдался, наименьший рост цен случился в 1998 году, тогда инфляция составила 0,08%.

"Традиционное летнее замедление роста цен, связанное с удешевлением продовольственных товаров, в этом году наступило раньше из-за ранней весны в Центральной России. Прежде всего, сказывается сезонный фактор - падают цены на плодоовощную продукцию. И если в апреле-мае цены росли, то с поступлением на рынки свежей продукции цены стали снижаться", - сказала Егорова РИА Новости.

Она также отметила замедление роста цен на непродовольственные товары. "Замедлился рост цен непродовольственных товаров. Резкий скачок цен на бензин 2018 года сменился довольно низкой динамикой в этом - менее 0,3%", - объяснила она.