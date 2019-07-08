Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина

Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала "Рустави 2" в Тбилиси. 8 июля 2019

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги. Граждане Грузии возмутились тем, что журналисты связанного с Михаилом Саакашвили телеканала пытаются расколоть общество и усилить напряженность в отношениях с Москвой. Почему одна волна протестов в стране сменилась другой, разбиралось РИА Новости.

Мат в прямом эфире или привет Путину

Итоговая аналитическая программа "Постскриптум" на популярном в Грузии частном оппозиционном телеканале "Рустави 2", как обычно, вышла в эфир в 21:00 в воскресенье. Нестандартный взгляд на события привлекает внимание широкой аудитории и обеспечивал высокие рейтинги передачи. Однако вчерашний эфир нарушил все стандарты.

Ведущий Георгий Габуния поприветствовал зрителей не на грузинском, а на русском языке. После чего внезапно обратился к Владимиру Путину, с иронией передав ему привет. И принялся нецензурно оскорблять российского президента и даже его родителей.

По грузинскому законодательству непристойные высказывания в адрес публичных и частных лиц недопустимы, но это не остановило журналиста. Нецензурная брань в прямом эфире длилась минуту и двадцать секунд. По телевизионным меркам это долго. Но поразить зрителей эпатажем на фоне резкого ухудшения российско-грузинских отношений телеканалу не удалось. Эффект оказался обратным.

Вскоре возле телецентра, откуда вещает "Рустави 2", собралась толпа. Люди потребовали от Генпрокуратуры возбудить дело против ведущего. Звучали предложения закрыть телеканал, позволяющий себе матерную ругань в эфире.

© Rustavi 2 Ведущий программы "Постскриптум" Георгий Габуния во время эфира © Rustavi 2 Ведущий программы "Постскриптум" Георгий Габуния во время эфира

"Рустави 2" давно перешел грань между свободой слова и элементарными нормами приличия. Журналисты там не сюжеты делают, а создают хайп по любому поводу", — говорит РИА Новости один из участников стихийного митинга у здания "Рустави 2" Алико Гиоргадзе (имя изменено по его просьбе).

Он попросил не указывать его настоящее имя, опасаясь, что оппозиция снова займется подстрекательствами и назовет всех возмутившихся поведением грузинского журналиста Габунии сторонниками Путина. Руководство "Рустави 2" уже заявило, что те, кто пришел к зданию телецентра на улице Садро Эули, действуют по указке властей.

"Я или любой другой грузинский гражданин может не соглашаться с политикой России и Путина. Но это не означает, что в прямом эфире позволено выражаться матом. Я к телецентру пришел сам, так как журналист выступил против грузинских ценностей, да и просто против норм приличия", — пояснил Гиоргадзе.

Участник митинга Каха Ломидзе сообщил РИА Новости, что "не просто возмущен, а шокирован" воскресной программой "Постскриптум".

"Для "Рустави 2" мат стал нормой. Гендиректор телеканала Ника Гварамия никогда не скрывал, что симпатизирует оппозиционной партии "Единое национальное движение" и ее беглому основателю Михаилу Саакашвили. Не раз в прямом эфире он сам крыл матом партию "Грузинская мечта" и ее лидера Бидзину Иванишвили. Но такой тон недопустим, и неважно к кому он обращен", — негодует собеседник агентства.

Вульгарный патриотизм

Телеканал приостановил вещание, объяснив это тем, что протесты создают угрозу для безопасности сотрудников.

Попытки журналистов "Рустави 2" обвинить митингующих в ограничении свободы еще больше усилили общественное возмущение. Оскорбления в адрес российского президента осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Патриотизм — это другое. Подобные действия журналистов ведут либо к началу войны, либо это реванш нескончаемому перевороту", — заявила она.

С жесткой критикой в адрес "Рустави 2" выступили премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава внешнеполитического ведомства Давид Залкалиани.

"Неэтичные заявления в адрес президента России способствуют сокращению доверия и уважения к СМИ и журналистам, тиражированию языка ненависти, вредят установлению и развитию в стране демократических принципов", — отметили члены Хартии журналисткой этики Грузии.

Возмутились выходкой ведущего и некоторые работники "Рустави 2". Так, оператор Леван Маргвелашвили в знак протеста разорвал свою пресс-карту. Контракт с этим СМИ прервал еще один сотрудник — Леван Ростомаули.

Чтобы не накалять ситуацию, глава телеканала Ника Гварамия извинился за оскорбления в адрес президента России. При этом отметил, что критика со стороны властей и общественности — это не что иное, как попытка ввести цензуру на "Рустави 2" и вмешаться в дела телеканала. Телеканал продолжил вещание.

Рука Саакашвили

Журналиста Габунию не одобрил даже Михаил Саакашвили. Бывший президент Грузии написал в фейсбуке, что "эпатаж и истеричность лишь повредят делу". Хотя большинство предыдущих скандалов и разбирательство вокруг "Рустави 2" связаны как раз с Саакашвили, который всегда считался негласным идеологом этого СМИ. А нынешний гендиректор канала Ника Гварамия даже занимал должность генпрокурора в его правительстве.

Сразу после "революции роз" в 2003 году "Рустави 2" стал главным телеканалом партии "Единое национальное движение" Саакашвили, захватившей власть. Высказывают мнения, что именно сюжеты телеканала о фальсификации на выборах при Эдуарде Шеварднадзе вывели людей на улицы.

Информационная политика телеканала при Саакашвили строилась на критике всего, что было в стране при Шеварднадзе. "Рустави 2" считался главным рупором власти.

Несмотря на близость к правительству, руководство телеканала часто менялось. Крупные и мелкие бизнесмены хотели приобрести доли в этом СМИ, чтобы обозначить лояльность Саакашвили. После поражения "Единого национального движения" на выборах в 2012 году контрольный пакет акций телекомпании удалось сохранить друзьям Саакашвили — бизнесмену Левану Караманишвили и его двоюродному брату Георгию Караманишвили.

Однако по мере укрепления "Грузинской мечты" в адрес Караманишвили все чаще звучали упреки в незаконности приобретения телеканала. Бывшие собственники утверждали, что продали свои доли под давлением Саакашвили. Дошло до разбирательств в Европейском суде по правам человека, который как раз через неделю огласит решение.

Были и акции в поддержку "Рустави 2". Главу "Грузинской мечты" и самого влиятельного олигарха страны Бидзину Иванишвили подозревали в намерении выбить телеканал из рук Саакашвили. Сторонники Иванишвили, в свою очередь, обвиняли телеканал в лоббировании интересов оппозиции, а не гражданского общества.

Вокруг "Рустави 2" постоянно возникали скандалы. Самый громкий связан с публикацией в Сети записи разговора Гварамии с Саакашвили. Гендиректор телеканала и бывший президент обсуждали, как использовать дело против собственников "Рустави 2" для запуска очередной революции в стране.

Но руководство телеканала постоянно прикрывалось свободой слова и обвиняло власть в желании ее задушить.

Клеймо за симпатию к России

В беседе с РИА Новости политолог и основатель научно-исследовательского центра SIKHA Foundation в Тбилиси Арчил Сихарулидзе назвал нелепыми высказывания руководства "Рустави 2" о том, что протесты против мата в прямом эфире — это ограничения свободы слова.

"Рустави 2", позиционирующий себя как частный и независимый телеканал, давно превратился в партийный. В грузинском обществе он воспринимается как идеологическая платформа оппозиционного "Единого национального движения" и важный инструмент в борьбе с правительством. Но это не имеет ничего общество с профессиональными стандартами журналистов и свободой слова", — уверен Сихарулидзе.

Возмущение поступком журналиста Габунии эксперт объясняет тем, что граждане восприняли это как прямое оскорбление Грузии, грузинской нации и ее ценностей.

"Когда "лицо телеканала" Габуния в эфире рейтинговой программы оскорбляет Путина, со стороны это может быть воспринято так, будто действия эти легитимны и находят поддержку в обществе и во власти. Но это не так. Подобное не имеет ничего общего с демократией, к которой мы стремимся. Наоборот, это бросает тень на все западные институты и ценности", — подчеркивает политолог.

Сихарулидзе полагает, что на фоне продолжающихся в Тбилиси протестов "Рустави 2" надеялось повысить себе рейтинги, потому и подлило масла в огонь.

"Редакторы программы "Постскриптум", похоже, просто хотели еще больше разозлить граждан, чтобы те продолжили протесты. Но обернулось все иначе. Теперь митингуют против самих журналистов".