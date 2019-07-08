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РИА Новости

Роухани распорядился реализовать временное соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС

Вчера, 16:26
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани направил постановление о временном соглашении создать зону свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) профильному ведомству.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте президента Ирана, Роухани направил соответствующий закон министерству промышленности и торговли Ирана для реализации.
Церемония фотографирования глав делегаций, участвующих в заседании Евразийского межправительственного экономического совета (ЕАЭС) в Сочи. 12 августа 2016
6 декабря 2018, 01:02
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
В начале июня парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС.
Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном. Россия ратифицировала соглашение в ноябре 2018 года.
По условиям соглашения, не позднее, чем через год после его вступления в силу стороны обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле. Реализация соглашения будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной продукции в Иран.
Встречи глав делегаций Евразийского межправительственного совета. Архивное фото
17 мая 2018, 10:37Сказано в эфире - Радио Sputnik
Экономист: ЗСТ между ЕАЭС и Ираном поможет противостоять санкциямЕвразийский экономический союз и Иран подписали временное соглашение о зоне свободной торговли. О значении этого шага в эфире радио Sputnik рассказал экономист Игорь Ковалев.
Документ формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам ВТО, а также охватывает вопросы режима наибольшего благоприятствования и национального режима, применения защитных мер и таможенного администрирования.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) был создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и действует с 1 января 2015 года. Членами ЕАЭС являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия и Киргизия.
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Хасан РоуханиЕвразийский экономический союзИранЭкономика
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