Роухани распорядился реализовать временное соглашение о создании ЗСТ с ЕАЭС

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани направил постановление о временном соглашении создать зону свободной торговли (ЗСТ) с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) профильному ведомству.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте президента Ирана, Роухани направил соответствующий закон министерству промышленности и торговли Ирана для реализации.

В начале июня парламент Ирана ратифицировал временное соглашение о ЗСТ с ЕАЭС.

Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном. Россия ратифицировала соглашение в ноябре 2018 года.

По условиям соглашения, не позднее, чем через год после его вступления в силу стороны обязуются начать переговоры по заключению полноценного соглашения о свободной торговле. Реализация соглашения будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию экономических связей между его участниками, увеличению поставок российской промышленной и сельскохозяйственной продукции в Иран.

Документ формирует основные правила торговли между ЕАЭС и Ираном, максимально приближенные к правилам ВТО, а также охватывает вопросы режима наибольшего благоприятствования и национального режима, применения защитных мер и таможенного администрирования.