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РИА Новости

Госдума может принять ответные меры на инцидент с "Рустави 2"

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть проект заявления нижней палаты парламента о возможных мерах реагирования на нагнетание антироссийской истерии в Грузии, в том числе на инцидент на телеканале "Рустави 2", заявил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Госдума может во вторник рассмотреть заявление о возможных мерах реагирования на нагнетание антироссийской истерии в Грузии, в том числе хамский инцидент на телеканале "Рустави 2", - сказал Слуцкий журналистам.
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По его словам, проект заявления готовит комитет Госдумы по делам СНГ.
Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что Совет ГД в понедельник обсудит вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.
В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.
МИД РФ назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Вчера, 00:30
Соловьев отреагировал на брань грузинского телеведущего в адрес Путина
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Скандал вокруг "Рустави 2"Протесты в ГрузииЛеонид СлуцкийРустави 2РоссияГрузияВ мире
Популярные комментарии
В качестве ответных мер грузинской стороне, нам нужно вежливо поблагодарить грузинский народ за долгие годы дружбы и сотрудничества, совместную борьбу с фашизмом и восстановление разрушенной Грузии, а так же пожелать им дальнейшего процветания после разрыва всех торговых отношений С Россией.
8 июля, 16:40
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