Госдума может принять ответные меры на инцидент с "Рустави 2"

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Государственная дума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть проект заявления нижней палаты парламента о возможных мерах реагирования на нагнетание антироссийской истерии в Грузии, в том числе на инцидент на телеканале "Рустави 2", заявил журналистам глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Госдума может во вторник рассмотреть заявление о возможных мерах реагирования на нагнетание антироссийской истерии в Грузии, в том числе хамский инцидент на телеканале "Рустави 2", - сказал Слуцкий журналистам.

По его словам, проект заявления готовит комитет Госдумы по делам СНГ.

Ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что Совет ГД в понедельник обсудит вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

В воскресенье вечером телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента Владимира Путина. Огромное количество пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию телеведущего. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.