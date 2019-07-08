В РПЦ прокомментировали слова священника об умственных способностях женщин

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Русская православная церковь не ставит своей задачей сравнение умственных способностей мужчин и женщин, но при этом озабочена тенденцией "абсолютного уравнивания полов" в современном обществе, сказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что "женщины слабее умом мужчин", сделав исключение для Марии Кюри.

"Прежде всего, Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества", — подчеркнул Кипшидзе.

Он предположил, что в своем выступлении отец Дмитрий отреагировал на современную тенденцию "абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной".