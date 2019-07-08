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РИА Новости

В РПЦ прокомментировали слова священника об умственных способностях женщин

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Александр НатрускинВахтанг Кипшидзе
Вахтанг Кипшидзе
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Русская православная церковь не ставит своей задачей сравнение умственных способностей мужчин и женщин, но при этом озабочена тенденцией "абсолютного уравнивания полов" в современном обществе, сказал РИА Новости заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Ранее глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил в эфире радио "Радонеж", что "женщины слабее умом мужчин", сделав исключение для Марии Кюри.
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"Прежде всего, Русская православная церковь не ставит своей задачей определение того, кто умнее — женщины или мужчины. Мы считаем и тех и других уникальными Божественными творениями, которые — каждый по-своему — вносят свой уникальный вклад в развитие общества", — подчеркнул Кипшидзе.
Он предположил, что в своем выступлении отец Дмитрий отреагировал на современную тенденцию "абсолютного уравнивания полов и стирания разницы между мужчиной и женщиной".
"Уверен, что подобное принесет только страдания и мужчинам, и женщинам. Не стирая эту разницу, общество сможет предоставить возможность представителям обоих полов творчески развиваться и вносить свой вклад в мироздание в соответствии со своими способностями", — продолжил представитель Синодального отдела.
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Вахтанг КипшидзеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
Популярные комментарии
А что, он правильно сказал)) Наверняка ещё из контекста вырвано, но в любом случае - это так.
8 июля, 16:44
swkss
8310317116
ст 282 УК РФ " на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Интернет"
8 июля, 16:43
ВТВаля Т
166621935
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