Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T16:15Z
https://ria.ru/20190708/1556318845.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155202/71/1552027133_0:166:2696:1683_1036x0_80_0_0_ff1fdf0fb01be3525637b5d01c4206d2.jpg
РИА Новости
Культура

Шнуров стал ведущим шоу "Форт Боярд"

Вчера, 16:15
8457
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров в Государственной Думе России
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров в Государственной Думе России
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим нового российского сезона культовой игры "Форт Боярд", съемки которой начались во Франции, премьера состоится осенью на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.

"Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра — вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями", — приводит слова Шнурова пресс-служба.

Шнуров также признался, что боится высоты. "Помню, в одном из выпусков кто-то из участников шел по канату со страховкой. Вот это было ужасно! Не могу сказать, что я хотел бы пройти такое испытание", — рассказал музыкант.
Он также отметил среди постоянных героев телеигры проводника Паспарту. "Я его запомнил, потому что в книге "Вокруг света за 80 дней" есть персонаж с таким же именем", - цитирует Шнурова пресс-служба.
В обновленном шоу встретятся десять тематических команд, в каждой из которых будет пять звездных участников. Среди них Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
19 марта, 16:00
Шнуров ответил на обвинения в предательстве
Впервые "Форт Боярд" вышел в эфир французского телевидения летом 1990 года, в данный момент идет работа над юбилейным сезоном. Российские звезды покоряют форт с 1998 года. В свое время ведущими программы были Леонид Парфенов, Сергей Брилев, Леонид Ярмольник и Николай Валуев. Всего игра транслируется более чем в 30 странах. Местом съемок приключенческого проекта стал одноименный форт, построенный по приказу Наполеона недалеко от французского города Ла-Рошель. По легенде игры, на протяжении 200 лет старец Фура скрывал деньги в сокровищнице крепости. А чтобы ее открыть, герои должны найти ключи, спрятанные в комнатах с ловушками, и собрать слово-пароль.
56922238
Обсудить 3
КультураШнур (Сергей Шнуров)
Рекомендуем
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
РИА
Новости
Выступление швейцарской пилотажной группы Patrouille Suisse
Швейцарские пилоты перепутали фестивали и выступили не перед теми зрителями
Трудовая книжка
В Госдуму внесли законопроекты об электронных трудовых книжках
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
Лента
новостей
Кассир в гипермаркете
Росстат назвал самые подорожавшие в июне продукты
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Вино Шато Мухрани на полке супермаркета
Госдума предложила правительству прекратить поставки вина и воды из Грузии
Москва. 1945 г. Парад Победы. Знамёна поверженных фашистских армий падают к стенам Кремля.
В России 2020 год станет Годом памяти и славы
Сотрудники полиции во время стихийной акции против телеканала Рустави 2 в Тбилиси. 8 июля 2019
Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
Здание телекомпании Рустави 2
Госдума предложила экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2"
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Порошенко пообещал "дать по морде" недовольным украинцам
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Туристы фотографируются на смотровой площадке у Военно-Грузинской дороги
Туристы из России массово отменяют брони в Грузии
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Лента новостейМолния