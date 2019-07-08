Шнуров стал ведущим шоу "Форт Боярд"

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров стал ведущим нового российского сезона культовой игры "Форт Боярд", съемки которой начались во Франции, премьера состоится осенью на СТС, сообщила пресс-служба телеканала.

"Мне кажется, нет такого человека, который не видел "Форт Боярд". Со своей стороны, постараюсь не испортить проект, стать для участников другом-помощником, но жестким. Для меня эта игра — вызов. Не люблю соревнования, возможно, потому что перезанимался спортом в детстве. Но мне хочется воспитать в себе соревновательный дух, заразить себя, героев шоу, а главное, зрителей желанием оторвать "пятые точки" от диванов и побежать бороться со своими фобиями", — приводит слова Шнурова пресс-служба.

Шнуров также признался, что боится высоты. "Помню, в одном из выпусков кто-то из участников шел по канату со страховкой. Вот это было ужасно! Не могу сказать, что я хотел бы пройти такое испытание", — рассказал музыкант.

Он также отметил среди постоянных героев телеигры проводника Паспарту. "Я его запомнил, потому что в книге "Вокруг света за 80 дней" есть персонаж с таким же именем", - цитирует Шнурова пресс-служба.

В обновленном шоу встретятся десять тематических команд, в каждой из которых будет пять звездных участников. Среди них Анна Седокова, Виктория Боня, Роза Сябитова, Екатерина Волкова, Анна Хилькевич, Алена Шишкова, Мария Ивакова, Егор Дружинин, Эвелина Бледанс, Сергей Светлаков, Александр Незлобин, Анна Цуканова-Котт, Ника Вайпер, Михаил Шац, Алина Алексеева, Мария Погребняк, Валентина Мазунина, Таир Мамедов и многие другие.