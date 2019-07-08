Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более чем на 40% вырос товарооборт между Австрией и Московской областью в 2018 году, сообщает министерство инвестиций и инноваций Подмосковья.
"Австрия является одним из ключевых европейских партнеров Московской области, уже сегодня на территории региона работает более полусотни предприятий с австрийским капиталом, товарооборот в 2017 году вырос на 35%, а по итогам 2018 года – более чем на 40% и достиг 335 миллионов долларов США", - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Отмечается, что в понедельник в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2019 произошла встреча вице-президент федеральной палаты экономики Австрии Рихарда Шенца и президента союза металлообрабатывающей промышленности Кристиана Книлла с Хромовым.
"У нас работают такие крупные австрийские холдинги, как Backaldrin Holding GmbH, Kronospan GmbH. Как известно, сектор автомобилестроения является четвертой по размерам отраслью промышленности Австрии, и мы активно обсуждаем участие австрийских компаний в развитии автокластера Московской области в кооперации с заводом Mercedes-Benz в Есипово и центром испытаний "НАМИ" в Дмитровском городском округе", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Подмосковья.