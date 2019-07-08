Товарооборот между Австрией и Подмосковьем вырос на 40%

"Австрия является одним из ключевых европейских партнеров Московской области, уже сегодня на территории региона работает более полусотни предприятий с австрийским капиталом, товарооборот в 2017 году вырос на 35%, а по итогам 2018 года – более чем на 40% и достиг 335 миллионов долларов США", - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.