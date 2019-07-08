Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-08T16:14Z
https://ria.ru/20190708/1556318793.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Смоленске нашли останки, которые могут принадлежать соратнику Наполеона

Вчера, 16:14
2842
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 июл – РИА Новости, Екатерина Абрамова. Археологи во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске нашли останки, по всей вероятности, принадлежащие генералу Гюдену, одному из ближайших соратников Наполеона, сообщила РИА Новости вице-президент фонда развития русско-французских исторических инициатив Мария Катасонова.
Согласно данным сайта российского военно-исторического общества, Королевский бастион был построен в период польской оккупации города в 1620-30-е годы в проломе Смоленской крепостной стены. Он был местом ожесточенных сражений во время Смоленской войны 1632-1634 годов, возвращения Смоленска в состав Российского государства в 1654 году и Отечественной войны 1812 года. Место представляет собой земляной бастион в виде пятиконечной звезды. В конце XIX века на бастионе и прилегающей территории был разбит парк, названный в честь смоленского губернатора Лопатина.
Череп кроманьонца, убитого ударом дубинки примерно 33 тысячи лет назад
4 июля, 13:11
Ученые нашли в Трансильвании следы одного из древнейших убийств
"Сейчас у нас идет завершающий этап раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Раскопки длились долго – мы искали останки французского генерала Гюдена, одного из ближайших соратников Наполеона. Он был смертельно ранен в битве при Валутиной горе и по разным источникам – тем, что мы нашли и в России, и во Франции – был захоронен как раз здесь. И вот нам удалось найти останки, по косвенным признакам, с большой долей вероятности можно сказать, что это генерал Гюден", - рассказала собеседница.
По словам Катасоновой, Гюден - один из известнейших генералов Франции, его имя дважды упоминается на Триумфальной арке в Париже. Согласно источникам, он был похоронен "как великий воин", в одиночной могиле в центре Бастиона.
"У останков отсутствует левая нога, она обрублена – как раз такое ранение получил генерал и от него он впоследствии скончался. Вторая нога была повреждена, и это тоже видно на останках. Но, естественно, со стопроцентной уверенностью мы сможем утверждать это только после ДНК-экспертизы. Есть прямой потомок генерала Гюдена, у которого можно будет взять анализ, он уже согласился приехать в Москву", - отметила собеседница.
Так художник представил себе первых Homo habilis в Олдувайском ущелье
14 июня, 19:25
Ученые нашли в Эфиопии останки древнейшего "обезьяночеловека"
Генерал был захоронен в деревянном гробу, археологи нашли его стенки, плохо сохранившиеся, отметила собеседница. Также были найдены гвозди от гроба.
По словам Катасоновой, когда подтвердится информация, что останки действительно принадлежат Гюдену, после прохождения всех процедур, состоится их перезахоронение во Франции.
"Останки будут перезахоронены со всеми почестями. Но пока мы не можем сказать, как, когда и где. Это первый наполеоновский генерал, который был найден. Если это действительно он", - подчеркнула представитель фонда.
2026000
Обсудить 0
Наполеон БонапартФранцияСмоленскРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении более 1,5 миллиона рублей из кассы одного из банков города Салавата
Муж башкирской кассирши проиграл похищенные ею деньги, сообщил источник
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров прокомментировал слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Президент Украины Владимир Зеленский на праздновании Дня ВМС Украины в Одессе. 7 июля 2019
Зеленский рассказал, что ждет русский язык в Донбассе
В Абхазии девять человек госпитализировали после ДТП с маршруткой
Лента
новостей
Вид города Анадырь
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Кадр из сериала Игра престолов
Недовольные фанаты мстят сценаристам "Игры престолов"
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
Демонтаж рабочих мостов Крымского моста
В Керченском проливе начали демонтировать рабочие мосты
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский предложил Путину провести встречу в Минске
Ведущий программы Постскриптум Георгий Габуния во время эфира
Оскорбившего Путина грузинского ведущего отстранили от работы
Структура кокона килоновой и ее выброс
Гравитационные волны углубили загадку расширения Вселенной, заявляют ученые
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили
Саакашвили прокомментировал ругань телеведущего в адрес Путина
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
Boeing 737, летевший в Берлин, приземлился во "Внуково" из-за неисправности
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ прокомментировали слова священника об умственных способностях женщин
Телеведущий Андрей Малахов
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:58Бречалов заявил о безопасности завода по переработке отходов в Удмуртии
10:55В Томской области приставы арестовали за долги 92 тонны пива
10:52В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности до пятницы
10:47Ветеринары назвали причину массовой гибели пчел в Удмуртии
10:45Эксперт назвал встречу по Венесуэле на Барбадосе "позитивным сигналом"
10:39Власти Марий Эл объяснили низкие доходы жителей
10:38Падение турпотока из России скажется на экономике Грузии, считает эксперт
10:37Forbes назвал самых богатых чиновников и депутатов в России
10:33В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах
10:31Оппозиция в Греции назвала новое правительство Мицотакиса "плохим началом"
10:29Экс-президента Аргентины госпитализировали в тяжелом состоянии
10:28В Якутии в ДТП погиб турист-байкер из Великобритании
10:27В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:26Аксенов призвал завести дело на грузинского ведущего за оскорбления Путина
10:23Китай выразил протест США в связи с одобрением продажи вооружений Тайваню
10:23Сенатор от Челябинской области займет пост первого вице-губернатора
10:23Субсидии "Звезде" на газовозы для "Арктик СПГ-2" составят до 50 млрд рублей
10:22Телеканал NewsOne назвал акцию у редакции попыткой запугать журналистов
10:21В Афганистане в результате авиаудара погибли семь человек из одной семьи
10:20Гройсман обвинил Порошенко в причастности к скандалу на саммите Украина—ЕС
Лента новостейМолния