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РИА Новости

Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего

Вчера, 16:11
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Тина Канделаки заявила, что за выходкой грузинского телеведущего Георгия Габуния, который использовал нецензурную брань в адрес Президента Путина, стоит Михаил Саакашвили. Видеобращение продюсера показали в эфире передачи "60 минут" канала "Россия 1".
Канделаки назвала случившееся провокацией. Она добавила, что Саакашвили уже с 2008 года "разваливает Грузию".
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По словам Канделаки, 18 июля канал "заберут" у Саакашвили и вернут законному владельцу, после чего антироссийская пропаганда на "Рустави 2" прекратится.
Сам инцидент она назвала преступлением и абсолютно неприемлемым поведением, а также политическим хулиганством, которое может спровоцировать необратимые процессы в Грузии.
При этом Канделаки отметила, что России следует быть мудрой и понимать, что Саакашвили не является рупором Грузии, а выражает мнению "отравленного национализмом меньшинства".
"Большинство грузин, живущих на территории Грузии, против национализма и радикализма. И сегодня очень важно, чтобы вот этот грузинский голос был услышан. Он гораздо мощнее голоса жующего галстук недополитика, недоэкс-президента и недочеловека", - добавила Канделаки.
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По ее словам, деятельность Саакашвили напрямую ведет к междуусобной войне в Грузии.
"Вчерашние события у телеканала "Рустави 2" показали, что грузинский народ не даст растоптать себя политическому преступнику", - резюмировала она.

Инцидент на "Рустави 2"

Накануне ведущий авторской программы "P.S." Георгий Габуния начал эфир с грубых высказываний о Владимире Путине.
Подобная выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей грузинской столицы в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.
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Выступление ведущего также осудили президент и премьер-министр Грузии. Огромное число пользователей соцсетей высказали мнение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.
Вещание телеканала "Рустави 2" прервали. Позже руководство компании принесло извинения, и утром канал возобновил работу.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду "нужно передавать цивилизованной формой", но затем политик удалил пост в Facebook.
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Рустави 2Тина Канделаки (Тинатин Канделаки)Михаил СаакашвилиВладимир ПутинРоссияГрузияОбществоВ мире
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