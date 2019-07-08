Канделаки рассказала, кто стоит за выходкой грузинского телеведущего

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Тина Канделаки заявила, что за выходкой грузинского телеведущего Георгия Габуния, который использовал нецензурную брань в адрес Президента Путина, стоит Михаил Саакашвили. Видеобращение продюсера показали в эфире передачи Тина Канделаки заявила, что за выходкой грузинского телеведущего Георгия Габуния, который использовал нецензурную брань в адрес Президента Путина, стоит Михаил Саакашвили. Видеобращение продюсера показали в эфире передачи "60 минут" канала "Россия 1".

Канделаки назвала случившееся провокацией. Она добавила, что Саакашвили уже с 2008 года "разваливает Грузию".

По словам Канделаки, 18 июля канал "заберут" у Саакашвили и вернут законному владельцу, после чего антироссийская пропаганда на "Рустави 2" прекратится.

Сам инцидент она назвала преступлением и абсолютно неприемлемым поведением, а также политическим хулиганством, которое может спровоцировать необратимые процессы в Грузии.

При этом Канделаки отметила, что России следует быть мудрой и понимать, что Саакашвили не является рупором Грузии, а выражает мнению "отравленного национализмом меньшинства".

"Большинство грузин, живущих на территории Грузии, против национализма и радикализма. И сегодня очень важно, чтобы вот этот грузинский голос был услышан. Он гораздо мощнее голоса жующего галстук недополитика, недоэкс-президента и недочеловека", - добавила Канделаки.

По ее словам, деятельность Саакашвили напрямую ведет к междуусобной войне в Грузии.

"Вчерашние события у телеканала "Рустави 2" показали, что грузинский народ не даст растоптать себя политическому преступнику", - резюмировала она.

Инцидент на "Рустави 2"

Накануне ведущий авторской программы "P.S." Георгий Габуния начал эфир с грубых высказываний о Владимире Путине.

Подобная выходка вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей грузинской столицы в ночь на понедельник вышли на улицы перед зданием канала и потребовали уволить телеведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Выступление ведущего также осудили президент и премьер-министр Грузии. Огромное число пользователей соцсетей высказали мнение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться.

Вещание телеканала "Рустави 2" прервали. Позже руководство компании принесло извинения, и утром канал возобновил работу.