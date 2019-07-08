Москва представила более 40 разработок в сфере промышленности на ИННОПРОМ

МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Правительство Москвы представило самые современные городские проекты в сфере инвестиционной, промышленной и экспортной политики на юбилейной X международной промышленной выставке "Иннопром 2019", проходящей в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП).

В ходе выставки на стендах правительства Москвы можно ознакомиться с механизмами государственно-частного партнерства для развития промышленности, механизмами финансовой поддержки инвесторов и проектами, реализованными с применением такой поддержки. Также можно рассчитать стоимость выхода на экспорт и его экономическую эффективность, определить перспективные направления экспорта и товарные группы, воспользоваться каталогом московских компаний-экспортеров и их продукции, говорится в сообщении пресс-службы.

"Москва традиционно участвует в международной промышленной выставке "Иннопром-2019". Существует заблуждение, что российская столица "очистилась" от промышленных производств. На самом деле это не совсем верно – Москва отказалась от производств, не соответствующих современным экологическим стандартам и тенденциям развития мегаполиса. При этом столица – лидер в области развития современных, высокотехнологичных, наукоемких производств. На данный момент в промышленности города работает около 700 тысяч человек, свою деятельность ведут 650 средних и крупных экспортно ориентированных предприятий. Сегодня на коллективном стенде правительства Москвы мы представили 21 компанию и 40 высокотехнологичных разработок", - приводит пресс-служба слова руководителя ДИПП Александра Прохорова.

Так, среди участников коллективного стенда – компания "Модуль", которая презентовала новейшие многоядерные нейрочипы, недавно запущенные в серийное производство. Это единственные отечественные нейропроцессоры, уже нашедшие свое применение в России, а также в международных кооперационных цепочках с зарубежными партнерами из Китая, Германии и Малайзии. На базе нейрочипов уже разрабатываются отечественные аппаратно-программные комплексы для решения задач мониторинга и безопасности в системах "умного города".

Организатором коллективного стенда производителей является Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и промышленных технопарков "Моспром", подведомственная организация Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы.