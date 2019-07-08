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РИА Новости

Премьер Грузии назвал брань ведущего "Рустави 2" провокацией Саакашвили

Вчера, 16:15
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© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
© Sputnik / Денис Асланов
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе считает, что скандальное выступление телеведущего Георгия Габунии на телеканале "Рустави 2" — это провокация со стороны экс-президента Михаила Саакашвили.
В воскресенье Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с ругани в адрес Владимира Путина.

"Неприемлемые фразы не были заявлением одного журналиста. Это существующая годами агрессия в отношении грузинского народа, которая исходит от "Единого национального движения" (партия, которую возглавляет Саакашвили. — Прим. ред.) и их вождя", — прокомментировал Бахтадзе.

Он назвал случившееся "грязной провокацией, цель которой — дестабилизация ситуации и нанесение вреда национальным интересам страны".
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Инцидент на "Рустави 2"

В своей речи ведущий оскорбил не только Путина, но и память его покойных родителей.
Выходка журналиста вызвала возмущение у зрителей, сотни жителей Тбилиси пришли к зданию телеканала и потребовали уволить Габунию и гендиректора СМИ Нику Гварамию.
Вещание "Рустави 2" было прервано. Позже руководство телекомпании принесло извинения, и канал возобновил работу.
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Выступление журналиста осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили, а также МИД страны.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее "бедой Грузии" и отказались от дальнейших комментариев.
Огромное число пользователей соцсетей высказали опасение, что и без того непростые грузино-российские отношения могут еще больше испортиться.
Михаил Саакашвили, в свою очередь, заявил, что выступает против истеричности и эпатажа, а правду "нужно передавать цивилизованной формой".
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