Самолет, аварийно севший в Воронеже, вылетел в Череповец

ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет авиапредприятия "Северсталь", который в ночь на воскресенье совершил аварийную посадку в Воронеже и-за неисправности двигателя, вылетел в Череповец, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.

Самолет Bombardier CRJ200, выполнявший рейс "Батуми-Череповец", сел в Воронеже в 23.40 мск 6 июля из-за неисправности двигателя. На борту находились три члена экипажа и 41 пассажир. Пассажиров забрал другой самолет авиапредприятия "Северсталь" в 3.00 мск 7 июля.