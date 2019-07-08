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РИА Новости

Самолет, аварийно севший в Воронеже, вылетел в Череповец

Вчера, 16:06
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ВОРОНЕЖ, 8 июл - РИА Новости. Пассажирский самолет авиапредприятия "Северсталь", который в ночь на воскресенье совершил аварийную посадку в Воронеже и-за неисправности двигателя, вылетел в Череповец, сообщил РИА Новости представитель воронежского аэропорта.
Самолет Bombardier CRJ200, выполнявший рейс "Батуми-Череповец", сел в Воронеже в 23.40 мск 6 июля из-за неисправности двигателя. На борту находились три члена экипажа и 41 пассажир. Пассажиров забрал другой самолет авиапредприятия "Северсталь" в 3.00 мск 7 июля.
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"Экипаж медконтроль прошел, заправились и вылетели в Череповец", - сказал собеседник агентства.
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