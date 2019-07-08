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РИА Новости

В Сургуте загорелись два бензовоза

Вчера, 16:06
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два бензовоза и две емкости по 15 кубометров каждая загорелись на базе "Майт" в Сургуте, площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Происходит горение двух автомашин "Камаз" с емкостями и двух емкостей по 15 кубометров каждая", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, площадь пожара в настоящее время составляет 100 квадратных метров, готовится пенная атака. Борьбу с огнем ведут 35 человек и 13 единиц техники.
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