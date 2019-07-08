В Сургуте загорелись два бензовоза

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Два бензовоза и две емкости по 15 кубометров каждая загорелись на базе "Майт" в Сургуте, площадь пожара составляет порядка 100 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Происходит горение двух автомашин "Камаз" с емкостями и двух емкостей по 15 кубометров каждая", - сказал собеседник агентства.