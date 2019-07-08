Росстат в июне зафиксировал продовольственную дефляцию

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Продовольственная дефляция в РФ в июне в месячном выражении составила 0,5%, снижение цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем произошло впервые с сентября прошлого года, следует из данных Росстата.
При этом последний раз продовольственная дефляция в июне наблюдалась в 2015 году: по данным статистического ведомства, тогда цены на продукты сократились на 0,45% по сравнению с маем.
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Цены на продовольственные товары в июне 2019 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 3%, по сравнению с июнем 2018 года - на 5,5%. Рост цен на продукты без учета плодоовощной продукции в июне составил 0,1% к маю текущего года (по сравнению с декабрем 2018 года - 1,8%, к июню прошлого года - 5,6%).