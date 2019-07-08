Росстат в июне зафиксировал продовольственную дефляцию

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Продовольственная дефляция в РФ в июне в месячном выражении составила 0,5%, снижение цен на продовольственные товары по сравнению с предыдущим месяцем произошло впервые с сентября прошлого года, следует из данных Росстата.

При этом последний раз продовольственная дефляция в июне наблюдалась в 2015 году: по данным статистического ведомства, тогда цены на продукты сократились на 0,45% по сравнению с маем.