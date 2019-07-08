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РИА Новости

Бизнесмену из списка Титова отказали в регистрации на довыборы в Госдуму

Вчера, 16:03
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 июл - РИА Новости. Фигуранту "лондонского списка" уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова бизнесмену Сергею Капчуку, который вернулся в Россию после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество, отказали в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному округу, сообщается на сайте избиркома Свердловской области.
Пресс-служба областной избирательной комиссии в конце июня сообщила о том, что Капчук подал документы для участия в довыборах в Госдуму 8 сентября. В понедельник избирком заявил об отказе в регистрации, так как, согласно сведениям, указанным Капчуком в заявлении о согласии баллотироваться, его судимость снята только 27 мая 2019 года. Таким образом, с момента ее погашения прошло менее 10 лет - такой срок прописан для кандидатов в депутаты Госдумы в избирательном законодательстве.
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"Принято решение об отказе в регистрации кандидату... Сергею Капчуку, выдвинутому всероссийской политической партией "Партия роста"... С учетом даты снятия судимости Сергей Капчук не имеет права быть избранным депутатом Государственной Думы", - говорится в сообщении.
Это решение, как уточняется, может быть обжаловано в течение 10 дней после принятия.
Капчук, который руководил Салдинским металлургическим заводом (СМЗ), был объявлен в международный розыск в начале 2000-х годов по делу о мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. По словам самого Капчука, такая ситуация сложилась из-за конфликта с местной преступной группировкой. В июне 2018 года бизнесмен вернулся в Россию из Лондона.
В конце мая текущего года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Капчука виновным в мошенничестве и приговорил его к лишению свободы условно на 2 года, а также освободил его от наказания по амнистии.
"Лондонский список" Титова состоит из предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину при условии, что не попадут под арест.
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