Матвиенко рассказала о подготовке решения по маркировке минеральной воды

СТАВРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактной продукцией, доля которой в российских магазинах порой достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Готовится решение о маркировке воды, чтобы она строго соответствовала тому источнику, из которого, как следует из этикетки, она произведена", - сообщила Матвиенко на совещании в администрации Ставропольского края.

Сейчас, по словам спикера, на полках российских магазинов зачастую стоит вода "непонятного происхождения и качества - якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода".

"По оценкам экспертов, практически 80% продаваемой в отечественных магазинах минеральной воды не соответствует ее названиям", - сказала Матвиенко.

Спикер призвала пресекать все попытки "нажиться" на брендах кавказских минеральных вод.