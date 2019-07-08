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РИА Новости

Матвиенко рассказала о подготовке решения по маркировке минеральной воды

Вчера, 16:03
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкЦех розлива минеральной воды
Цех розлива минеральной воды
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Цех розлива минеральной воды. Архивное фото
СТАВРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактной продукцией, доля которой в российских магазинах порой достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Готовится решение о маркировке воды, чтобы она строго соответствовала тому источнику, из которого, как следует из этикетки, она произведена", - сообщила Матвиенко на совещании в администрации Ставропольского края.
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Сейчас, по словам спикера, на полках российских магазинов зачастую стоит вода "непонятного происхождения и качества - якобы из Кавминвод, а на деле, в лучшем случае, из ближайшего водопровода".
"По оценкам экспертов, практически 80% продаваемой в отечественных магазинах минеральной воды не соответствует ее названиям", - сказала Матвиенко.
Спикер призвала пресекать все попытки "нажиться" на брендах кавказских минеральных вод.
"Нужно строже бороться с теми, кто производит контрафактную воду и спекулирует на имени источников", - подчеркнула она.
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Валентина МатвиенкоОбщество
Популярные комментарии
А не пора ли начинать сажать за контрафакт? Или тётя Валя умеет только воздух сотрясать и поднимать цены.
8 июля, 17:31
Андрей Елагин
2710000
Нужен товарищ Сталин.
8 июля, 17:33
dgoncovch
1531000
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