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РИА Новости

Медведев поручил МВД подвести под "регуляторную гильотину" ПДД и миграцию

Вчера, 16:02
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти, участвующих в реализации механизма "регуляторной гильотины".
Так, Министерству внутренних дел поручено в первоочередном порядке применить ее к контролю в сферах безопасности дорожного движения, миграции и антитеррористической защищенности.

"Регуляторная гильотина"

С 1 января 2020 года прекращается действие прежней нормативно-правовой базы, взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок.
Это самая масштабная со времен СССР реформа в сфере контроля и надзора.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
4 июня, 10:47
Медведев утвердил план по реализации "регуляторной гильотины"
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что требования государства после применения "гильотины" выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.
По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, смысл реформы — перейти от "карательной" сущности проверок к сотрудничеству бизнеса и органов контроля.
Эффективность надзора должна будет оцениваться по таким параметрам, как падение показателей травматизма, смертность и по другим факторам, влияющим на безопасность и качество жизни людей.
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Дмитрий МедведевМВД РФ
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