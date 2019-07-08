Медведев поручил МВД подвести под "регуляторную гильотину" ПДД и миграцию

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил перечень органов власти, участвующих в реализации механизма "регуляторной гильотины".

Так, Министерству внутренних дел поручено в первоочередном порядке применить ее к контролю в сферах безопасности дорожного движения, миграции и антитеррористической защищенности.

"Регуляторная гильотина"

С 1 января 2020 года прекращается действие прежней нормативно-правовой базы, взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок.

Это самая масштабная со времен СССР реформа в сфере контроля и надзора.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что требования государства после применения "гильотины" выстроятся по новому принципу: не по контролирующим ведомствам, а по видам бизнеса.

По словам руководителя аппарата правительства Константина Чуйченко, смысл реформы — перейти от "карательной" сущности проверок к сотрудничеству бизнеса и органов контроля.