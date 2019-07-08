Стимулировать рождаемость надо не только господдержкой, считают эксперты

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Демографическая ситуация подвержена влиянию множества факторов, чтобы стимулировать рождаемость в стране, нужно не ограничиваться только мерами государственной поддержки, хотя и они позволяют добиться результатов, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Согласно отчету Минтруда за 2018 год, суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,577 при запланированном показателе 1,66. Фактическое значение будет представлено в августе на основании данных Росстата.

"Бег" от падения рождаемости

"Если вы посмотрите на цели нацпроекта, там стоит суммарный коэффициент рождаемости 1,7 ребенка на женщину к 2024 году. Прописана траектория, к который каждый год прибавляется примерно 0,2", - рассказал заместитель заведующего Международной лабораторией демографии и человеческого капитала ИПЭИ РАНХиГС Сергей Шульгин.

По его словам, показатель 1,7 для России "не выглядит как что-то фантастическое и что-то заоблачное". Например, в 2015 году рождаемость была на уровне 1,76, а в 2016 немногим меньше. Этот рост мог быть обусловлен сдвигом в календаре рождений за счет 2018-2019 годов.

"У нас есть несколько гипотез. Первая из них как раз связана с тем, что он (показатель рождаемости) до этого был такой высокий только потому, что люди, опасаясь, что закончится программа поддержки материнского капитала, изменили календарь рождений. Кто задумывался над рождением, тот постарался успеть сделать это, когда гарантированно работал маткапитал", - рассказал Шульгин.

Он уточнил, что в Москве сумма материнского капитала может не выглядеть фантастической, но для регионов, особенно для сельских местностей, эти деньги сопоставимы со стоимостью жилья. Уверенно говорить о сдвиге календаря рождений наверняка можно будет приблизительно через десять лет.

Есть несколько показателей, связанных с рождением детей: фертильное намерение, реальность и представление о реальности в текущих условиях, рассказал эксперт. Самым высоким является показатель того, сколько люди в идеале хотели бы иметь детей. В среднем он по-прежнему выше двух. "Это свидетельствует о том, что мерами демографической политики чего-то можно добиться", - подчеркнул Шульгин.

"Когда речь идет о рождаемости и ее поддержке - это очень дорогое удовольствие", - заявил он. Несмотря на то, что в национальном проекте "Демография" заложено довольно много мер, текущая ситуация выглядит достаточно печально, при этом стоит учитывать, что демография зависит от множества разных факторов. Не все из них можно контролировать.

"Даже чтобы оставаться на месте, нужно очень быстро бежать", - добавил он, описывая ситуацию с поддержкой уровня рождаемости. Если женщина принимает решение о рождении второго ребенка в качестве заботы о первом, это гораздо более глубокая история, чем какие бы то ни было меры демографической политики, привел пример он.

"Поэтому меры демографической политики - это, конечно, не то, о чем люди думают, когда заводят детей, но это и не самое последнее. Мы видим, что они влияют, мы видим, что средства в бюджетах, по-прежнему, заложены в довольно щедрые программы", - подытожил Шульгин.

Детей не получится "компенсировать"

"Это очень сложный вопрос: как поднять рождаемость? Если брать совсем глобально, мне кажется, что рождаемость в нашей стране зависит от условий, которые есть у той или иной отдельной семьи. При этом это те условия, такие как доступность городской среды, человеческое отношение к матерям маленьких детей, отсутствие критики и комментариев в адрес мам", - предположила преподаватель ИБДА РАНХиГС Анна Зырянова.

По ее словам, городские условия в Москве еще довольно комфортные, нежели в других городах России, "с каждым годом они становятся все лучше, если говорить про всю остальную России, то там есть еще над чем работать".

"На мой взгляд, меры поддержки, которые еще не задействованы – это пропаганда правильного и человечного отношения к матерям, только не с перекосом (на) то, что основная задача женщин – это рожать детей…. А пропаганда того, что материнство может быть поддержано в обществе и что мама маленького ребенка заслуживает уважения, помощи и поддержки на всех уровнях. Когда это станет нормой в обществе, тогда станет нестрашно рожать детей", - сказал Зырянова.

Она также уточнила, что не верит в государственное стимулирование. "Да, конечно, материнский капитал – это классный шаг нашего государства и да, это хорошая помощь семьям. Но я более чем уверена, что когда семья принимает решение о том, чтобы завести детей, она никогда не мыслит экономически, она не говорит так: "Сейчас рожу еще одного ребенка, у меня будет 250 тысяч рублей, еще одно будет 450 тысяч, круто, как я на детях сейчас заработаю", - рассудила эксперт.

По ее мнению, такого рода "компенсация за детей" не даст резкого повышения рождаемости без параллельной массированной информационной кампании. Отсутствие данных условий приводит к падению рождаемости.